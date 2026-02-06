Servicio a la comunidad: CALF anunció un corte de luz programado para este domingo 8 de febrero en Neuquén
La interrupción en el servicio eléctrico será para remodelar líneas de media tensión. Los sectores que alcanzará y horarios a tener en cuenta.
La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) informó un corte programado de luz que abarcará varios sectores de la capital. Desde la empresa que brinda servicios de suministro eléctrico solicitaron tener en cuenta los horarios para prevenir cualquier situación.
Los cortes de luz programados en Neuquén el domingo 8: zonas y horarios
CALF indicó que el corte programado para este domingo 8 será de la siguiente forma:
- Horario: De 06:00 a 13:00 h.
- Zona afectada: desde J.J Lastra a Pasteur entre Ignacio Rivas y Av. Olascoaga.
- Motivos: Remodelación de línea de distribución de Media Tensión para mejorar el servicio.
- Horario: de 11:00 a 13:30 h.
- Zona afectada: desde Alcorta a Planas entre Soldado Desconocido y Leguizamón
- Motivos: Remodelación de línea de distribución de Media Tensión para mejorar el servicio.
