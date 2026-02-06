Servicio a la comunidad: CALF anunció un corte de luz programado para este domingo 8 de febrero en Neuquén

La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) informó un corte programado de luz que abarcará varios sectores de la capital. Desde la empresa que brinda servicios de suministro eléctrico solicitaron tener en cuenta los horarios para prevenir cualquier situación.

Los cortes de luz programados en Neuquén el domingo 8: zonas y horarios

CALF indicó que el corte programado para este domingo 8 será de la siguiente forma:

Horario: De 06:00 a 13:00 h.

De 06:00 a 13:00 h. Zona afectada : desde J.J Lastra a Pasteur entre Ignacio Rivas y Av. Olascoaga.

: desde J.J Lastra a Pasteur entre Ignacio Rivas y Av. Olascoaga. Motivos: Remodelación de línea de distribución de Media Tensión para mejorar el servicio.