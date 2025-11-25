Servicio a la comunidad: CALF anunció un corte programado de luz para este miércoles 26 de noviembre en Neuquén

La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) informó un corte de luz programado en la ciudad de Neuquén para este miércoles 26 de noviembre. Desde la cooperativa solicitan tener en cuenta los horarios para evitar cualquier inconveniente.

Corte de luz programado en Neuquén este miércoles 26 de noviembre: zonas y horarios

CALF informó que los trabajos de reparación serán:

8.00 a 12.00: zona aledaña a López de Vega y paso costero.

Motivo del corte programado en Neuquén de este miércoles 26 de noviembre

El trabajo será por el tendido y energización de nuevo conductor.

Desde CALF solicitaron a los vecinos tomar las precauciones necesarias para evitar inconvenientes, señalando que los trabajos quedan sujetos a las condiciones climáticas y que las áreas afectadas son aproximadas.