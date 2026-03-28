Servicio a la comunidad: CALF programó un corte de luz para este domingo 29 de marzo en Neuquén

La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) informó un corte programado de luz que alcanzará a un sector de la ciudad de Neuquén el próximo 29 de marzo

Desde la empresa que brinda servicios de suministro eléctrico solicitaron tener en cuenta los horarios para prevenir cualquier situación.

Corte de luz programado en Neuquén: zonas y horarios este domingo

CALF indicó que el corte programado para este domingo será:

Zona: Desde Combate San Lorenzo a Colon, entre Rep. de Italia y Roca.

Horario: De 06:00 a 14.00h.

De 06:00 a 14.00h. Motivo: Cambio de conductores y remodelar instalaciones troncales de distribución.

Cambio de conductores y remodelar instalaciones troncales de distribución. Autorización: Corte autorizado por Órgano de Control Municipal.

Zona: Desde La Rioja hasta Av. Argentina, entre Roca y San Martín.