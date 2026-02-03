Siguen las dificultades con el agua en Andacollo y mejoran en Cutral Co y Plaza Huincul

La turbiedad en el río Neuquén disminuyó aunque todavía en Andacollo no pueda normalizarse el servicio de agua potable. En cambio, en Cutral Co y Plaza Huincul, se puso en marcha una de las bombas en el río por lo que se empezó a potabilizar. En Chos Malal y Taquimilán la situación mejoró. El Ente Provincial de Agua y Saneamiento, Epas, monitorea la situación de manera constante para entregar el líquido a las poblaciones.

Desde que se desencadenaron las tormentas en la cuenca alta del río Neuquén el viernes pasado, el organismo provincial encargado de producir el agua potable, junto a otras reparticiones, reporta cuál es la situación. Las localidades afectadas son Andacollo, Chos Malal, Taquimilán, Cutral Co y Plaza Huincul. Con el correr de los días, empezó a disminuir la turbiedad en el río y las condiciones mejoraron.

En el caso de la comarca petrolera, que tenía los dos equipos de bombeo sobre el río paralizados por los altos niveles de turbiedad, este martes se encendió una bomba y comenzó a enviarse hasta la planta en la meseta Buena Esperanza. De acuerdo a lo informado, de mantenerse el descenso de los niveles de UT se iba a decidir si se sumaba el segundo equipo.

Esta situación hizo que el EPAS enviara el agua potable en determinadas franjas horarias: de 13 a 17 y de 0 a 5 de la madrugada. Además, está funcionando el acueducto que está en el lago Los Barreales, aunque el caudal total de líquido que produce este sistema cubre el 30 %. El 70 % restante es del río Neuquén.

Los trabajadores del EPAS y los municipios coordinaron tareas de limpieza en el equipamiento: decantadores y filtros que tienen una elevada acumulación de barro y sedimento.

De acuerdo a lo informado oficialmente, en Andacollo, los elevados niveles de turbiedad del río impiden que la planta potabilizadora procese el líquido proveniente del bombeo Huaraco. Los altos valores no permiten que el sistema lo trate.

Se indico que «si bien el equipamiento se encuentra operativo, el ingreso de agua desde esa fuente permanece limitado, y el Epas continúa realizando tareas de limpieza y retiro de sedimentos en la toma del río, junto con un monitoreo permanente de las condiciones del agua».

En cambio, los pozos filtrantes de El Cámping y Minero, se encuentran funcionando con normalidad y ya se realizaron tareas de limpieza y desembanque del canal de acceso y mantenimiento electromecánico.