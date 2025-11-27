Sin clases en la EPET 2 de Centenario por denuncias de violencia de género en la institución

La jornada institucional en la escuela técnica 2 de Centenario (EPET) finalizó con indignación del cuerpo docente ante el regreso de un directivo acusado de maltrato laboral y de violencia de género. Hubo una prevención sumarial que castigó al docente con un apercibimiento por escrito en su legajo y en el libro de la escuela, y lo habilitó a retomar funciones sin otro tipo de acciones, lo que fue cuestionado por parte del cuerpo docente al conocer del acoso denunciado por profesoras.

Un grupo de docentes organizó para hoy una jornada de «visibilización» en el establecimiento, con suspensión de clases, informada a los padres. No habrá clases, pero estarán los profesores y profesoras en la escuela por una «jornada de visualización» relacionada con «los hechos denunciados por el personal de la institución».

«Todo el equipo docente estará presente para atender cualquier consulta que deseen realizar», se agregó en las comunicaciones que circularon por los grupos virtuales de Whatsapp para comunicación de los padres, al tiempo que se buscó sumar apoyo para visibilizar la situación.

Según describió a Diario RIO NEGRO un grupo de docentes, uno de los directivos del establecimiento fue suspendido durante la realización de un sumario que se inició tras la denuncia de profesoras por acoso laboral y sexual.

Las docentes plantearon destratos por su condición de género, violencia verbal y hubo insinuaciones y frases inapropiadas en el establecimiento, por las que ellas se sintieron intimidadas. Una de las afectadas, radicó la denuncia por vía judicial y las otras docentes hicieron notas y las presentaciones administrativas en las instancias educativas por la ley 2786.

Durante la separación del cargo, del diálogo y la intervención de la persona sumariante «se puso en palabras muchas de las cosas que sucedían, hay más situaciones con el resto el plantel», indicaron un grupo de profesoras indignadas con la sanción, que no involucró una intervención por parte de los diferentes niveles jerárquicos sobre la situación creada.

Las denuncias en la EPET 2 fueron por maltrato laboral y violencia de genero (gentileza)

Se detalló que el jueves se enteraron de la reincorporación al cargo cuando el profesor se presentó a retomar funciones directivas «que en reuniones siguió maltratando y provocando. No se tomaron medidas acordes a las circunstancias y siguió con su actitud violenta y manipuladora», se quejaron.

Hubo profesores en desacuerdo que advirtieron que se iban a retirar y otras personas afectadas que analizan la solicitud de licencia por violencia.

Ayer, durante la jornada institucional, se hizo una planfleteada para mostrar la disconformidad por el retorno y la «respuesta insignificante, cuando se hicieron todas las presentaciones en instancias administrativas: la resolución solo empeoró la situación, fue injusta porque no se comporta como alguien que fue sancionado, sino que impone e intimida con sus decisiones en la institución», plantearon.

Diario RIO NEGRO buscó alguna opinión del ministerio de Educación, pero no hubo respuesta.

La disposición 488 de la dirección de Técnica informó de la sanción al agente denunciado con un «apercibimiento por escrito», luego se lo reintegró a sus tareas habituales y se le recomendó a la supervisión de nivel el «acompañamiento» para restablecer el clima laboral en un marco de respeto.

«El apercibimiento no se corresponde con el acoso laboral y sexual denunciado», cuestionaron las colegas de las profesoras afectadas por el regreso del directivo.