Sitrajur despidió al ex juez que murió tras ser atropellado en Roca: “Reconocido por todos” 

El Sindicato de Trabajadores Judiciales de Río Negro (Sitrajur) expresó su pesar por el fallecimiento de Aldo Rolando, exjuez de la provincia, quien murió luego de ser atropellado en el centro de General Roca.

A través de sus redes sociales, la organización publicó un mensaje de despedida en el que destacó la trayectoria y el reconocimiento que tenía dentro del ámbito judicial. “Lamentamos con profundo dolor la pérdida de Aldo Rolando, quien fuera juez y un compañero de trabajo querido y reconocido por todos en la Justicia rionegrina”, señalaron.

En el mismo mensaje, el gremio acompañó a sus familiares y allegados: “Acompañamos a nuestra querida Carmen, a nuestra compañera María José, familiares y amigos en este doloroso momento”.

Rolando se había desempeñado como juez de la Cámara de Roca y formó parte del Poder Judicial de Río Negro durante años, aunque al momento del hecho ya se encontraba jubilado.

El trágico episodio ocurrió sobre calle 9 de Julio, entre Buenos Aires y Chacabuco, donde el exmagistrado fue atropellado por un Volkswagen Vento. A pesar de la rápida asistencia médica, las heridas sufridas resultaron fatales.

La noticia generó conmoción tanto en el ámbito judicial como en la comunidad local, donde era una figura conocida por su trayectoria y compromiso con la justicia.

Quién fue Aldo Rolando, el hombre que murió luego de ser atropellado en Roca

La víctima fatal fue identificada como Aldo Rolando. En vida se desempeñó como juez de la Cámara de Roca y también formó parte del Poder Judicial de Río Negro, pero ya se encontraba jubilado.

Rolando tenía más de 70 años, era oriundo de Córdoba, pero desarrolló toda su carrera y vida familiar en Roca, por este motivo era un vecino reconocido de la ciudad.

Desde su entorno familiar confirmaron que sus restos serán velados este sábado 11 de abril desde las 10 a las 14 en el cementero Parque Las Fuentes de Roca.