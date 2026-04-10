Multitudinaria marcha en Comodoro Rivadavia para pedir justicia por la muerte Ángel

Miles de personas se movilizaron en Comodoro Rivadavia para reclamar justicia por la muerte de Ángel López, el niño de cuatro años cuyo fallecimiento es investigado por la Justicia como un posible homicidio.

La convocatoria reunió a familiares, vecinos y allegados que marcharon desde la plaza principal hasta la fiscalía local, en medio de un clima de profunda conmoción. Durante la protesta, los manifestantes entonaron cánticos contra las autoridades judiciales y reclamaron el esclarecimiento del caso.

Con pancartas, velas y fotos del menor, los vecinos de Comodoro exigieron respuestas no solo por Ángel, sino también por otros casos que impactaron a la comunidad, como los de Valeria Schwab y Diego Serón.

“Que no se corra el foco”, expresó Lorena Andrade, madrastra del niño, quien apuntó contra la madre biológica, Mariela Altamirano, y su pareja, Maicon González, al señalar que el menor “murió al cuidado de esas personas”.

Ambos se encuentran imputados en la causa, mientras la investigación avanza bajo la órbita del fiscal Cristian Olazábal, quien busca determinar el origen de las lesiones detectadas en la cabeza del niño.

Las principales hipótesis que maneja la fiscalía

Desde la fiscalía indicaron que existen tres líneas de investigación principales. Una de ellas contempla la posibilidad de una muerte súbita, aunque reconocen la dificultad para establecer con precisión su causa.

Otra hipótesis apunta a una patología previa no diagnosticada, como una afección respiratoria, infecciosa o cardíaca.

Sin embargo, la línea que cobra mayor fuerza es la de una muerte violenta, lo que podría derivar en una imputación por homicidio agravado si se comprueba la intervención de terceros.

Mientras tanto, sobre Altamirano y González rige una medida de arraigo con control policial para evitar que abandonen la ciudad. En paralelo, los investigadores analizan los teléfonos celulares secuestrados durante los allanamientos y continúan tomando testimonios del entorno cercano.