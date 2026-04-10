Un hombre fue atropellado en Roca: fue trasladado al hospital con heridas graves

Un hombre resultó gravemente herido este viernes tras ser atropellado en la ciudad de General Roca. El hecho ocurrió sobre calle 9 de Julio, entre Buenos Aires y Chacabuco.

De acuerdo a los primeros datos, la víctima —un hombre mayor de edad— habría intentado cruzar la calle corriendo cuando fue embestido por un automóvil, cuyo conductor no logró evitar el impacto.

Como consecuencia del choque, el hombre quedó tendido sobre la calzada con una fuerte lesión en la cabeza y sangrado, lo que generó preocupación entre los testigos.

El vehículo involucrado, un Volkswagen Vento, terminó con una visible marca de impacto en el parabrisas producto de la violencia del golpe.

Minutos después, una ambulancia arribó al lugar y trasladó al herido al hospital local. Según trascendió, el hombre presentaba pulso al momento de ser asistido.

En el lugar trabajó personal del SIARME, efectivos de la Policía de Río Negro y agentes de Tránsito municipal, quienes realizaron las tareas correspondientes para asistir a la víctima y ordenar la circulación en la zona.

Las circunstancias del accidente aún son materia de investigación y se aguarda un parte oficial sobre el estado de salud del hombre.