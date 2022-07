Solicitan que un juez apruebe el pedido de un cuidador para Micaela Tursi en Cipolletti

Una mamá de Cipolletti reclama que la obra social no autoriza que su hija sea asistida por un acompañante terapéutico durante las 24 horas del día. Micaela Tursi de 14 años, tiene como diagnóstico una encefalopatía crónica no evolutiva asociada al síndrome de West, una enfermedad poco frecuente. Hace más de seis meses solicitaron un pedido a la obra social, que hasta el día de hoy no obtuvo respuesta.

El pedido de la familia es que la obra social habilite un cuidador durante las 24 horas del día para que pueda ayudar a Micaela. Actualmente hay un cuidador que la asiste durante el día, pero su madre asegura que ya no puede manipularla por problemas de salud.

El reclamo inició el año pasado cuando Rosanna Esteban, la mamá de Micaela empezó a tener problemas en la columna que afectaban en los cuidados de la niña. En noviembre del año 2021 la traumatóloga solicitó un cuidador 24/7, pero la obra social Ospoce no la autorizó.

A partir de ese momento el abogado de la familia, Rafael Cuchinelli presentó un recurso de amparo basado en tres leyes, entre ellas, la ley general de prestación básica para personas con discapacidad y la ley de enfermedades poco frecuentes. El fundamento es que «la niña necesita cuidados prolongados durante todo el día por la enfermedad que tiene, asegurando que ella necesita ser rotada en forma permanente». En declaraciones del abogado «este amparo tuvo una sentencia negativa por parte del juez, ya que aseguraba que no habían acreditado fehacientemente que la nena padezca la enfermedad que padece, a su vez decía que la enfermedad es de la madre y no de la niña».

El abogado explicó que antes no se realizó el pedido porque la madre se hacía cargo de la nena, pero ahora que la mamá no puede le corresponde a la obra social. La sentencia que dictaminó el juez fue apelada, en los próximos diez días se sabrá la resolución.

La familia solicita que el juez no haga caso omiso al pedido y que apruebe la solicitud, ya que está comprobado que necesita de la asistencia de una persona para obtener una mejor calidad de vida.