Solidaridad que abriga y enseña: estudiantes de Zapala fabrican «ecoleña» con basura y cero costo

Desde la primera vez que pusieron manos a la obra para ayudar, los estudiantes de la EPET 11 de Zapala no volvieron a ser los mismos. La solidaridad no solo les enseñó más que cualquier manual de estudio, sino que los atravesó e inspiró. Hoy es parte fundamental de su aprendizaje técnico.

En el Día Nacional de la Solidaridad, que se celebra cada 26 de agosto con el fin de honrar a la Madre Teresa de Calcuta, en la región sobresalen personas y colectivos que promueven este valor como motor, misión y meta. “Aprender siendo solidario” desde el interior de la Provincia de Neuquén, es uno de ellos.

Se trata de un proyecto educativo, ambiental y social que nació en 2023 en el aula, de la mano del profesor de Soldadura y de Electricidad, Diego Melillan, motivado por colaborar ante un grave incendio de vivienda que afectó a una pareja de jubilados, a raíz de una falla eléctrica. Perdieron todo.

“A partir de ese acontecimiento, les propuse a mis estudiantes a ver si se animaban a colaborar con los vecinos para hacer la instalación eléctrica de nuevo”, contó el docente fundador. Los chicos venían del aislamiento de la pandemia y se sentían con pocas herramientas para encarar el proyecto por falta de práctica. “La idea es que si tienen ganas, aprendemos haciendo, aprendemos ayudando”, les respondió el profe y esas fueron las sabias palabras que sellaron el comienzo de algo grande.

En seis días les hicieron la instalación eléctrica a los vecinos damnificados y los chicos quedaron fascinados. Ese día hace dos años se gestó “Aprender Siendo Solidario” con ese nombre, porque comprobaron que aprendieron ayudando a los demás y poniendo en práctica los conocimientos teóricos.

Solidaridad del aula a la ciudad: un proyecto con impacto social

Participan doce estudiantes voluntarios por año de quinto año del colegio técnico, que tienen predisposición para pasar más horas de lo común en el taller. “Lo que comenzó como una práctica de aula después se convirtió en un proyecto educativo”, sintetizó Diego.

Luego del impacto de la instalación eléctrica en la casa incendiada, empezaron con la idea de diseñar una estufa solidaria para donar a las instituciones que las necesitaran y paliar los duros inviernos. Con el apoyo de la Secretaría de Medio Ambiente de la Municipalidad de Zapala, consiguieron los materiales y empezaron a fabricarlas.

Solidaridad ante el frío: un proyecto con impacto ambiental

El año pasado, dieron un salto. Bajo la temática de ayudar ante el invierno y los altos costos de la leña para las familias que no cuentan con instalación de gas, los estudiantes empezaron una prueba piloto para elaborar leña ecológica. Luego de varias pruebas durante el año, lograron una fórmula eficiente.

Este 2025 desarrollaron una potente “ecoleña” compuesta en un 50% por residuos de papel, cartón y otros componentes como aserrín para lograr el poder calorífico. “Logramos fabricar una ecoleña que funciona similar al álamo, que se utiliza mucho en nuestra ciudad. Con cuatro tronquitos de ecoleña, que son un kilo, una familia se calefacciona media hora. Y es cero costo”, explicó el docente.

Se unieron a Cáritas Alto Valle en una granja de rehabilitación de adicciones donde se alojan 60 jóvenes en Cervantes. “Vieron el proyecto como una salida para que esos chicos puedan fabricar y autoabastecerse”, contó el fundador.

Les llevaron una prensa y las herramientas para hacer ecoleñas, hicieron una jornada de capacitación y de esa forma contagiaron de solidaridad abriendo puertas para otras localidades y personas de la región.

Solidaridad con un padrino muy especial: el «Huevo» Acuña

“El ‘Huevo’ Acuña accedió a ser nuestro padrino. Nos donó una camiseta para poder sortearla, y con eso vamos juntando fondos para industrializar nuestra fábrica (de ecoleña)”, reveló el profesor.

Luego se sumó el intendente de la ciudad, Carlos Koopmann, como padrino del proyecto. Con toda esta ayuda, ya fabricaron alrededor de 2.000 ecoleñas, es decir unos 500 kilos. Sin embargo, la ambición de solidaridad no para, buscan mejorar el proceso de fabricación y llegar a más cantidad de vecinos de toda la región con la leña ecológica.

El impacto de la solidaridad: próximos proyectos

Eso es parte de la cadena de solidaridad que pretenden instalar desde la EPET 11: fabricar el equipamiento y donarlo a instituciones, enseñarles y que cada vecino pueda abastecerse de su propia leña ecológica para pasar los inviernos.

“Pude observar un impacto tan grande en nuestros estudiantes y las ganas que tenían de trabajar y ayudar. Y lo que no habían aprendido por ahí en la parte práctica dentro de la escuela se aprende haciendo, ayudando. Entonces, eso me motivó a poder generar estos proyectos sociales», sintetizó Diego.

El próximo proyecto es una trituradora de plástico para reciclar y confeccionar cuchas para perros y bancos para la ciudad, que ya está en marcha.