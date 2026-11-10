Agustina Flores, la joven que vive en Viedma y habló ante el papa León XIV en la vigilia

El papa León XIV escuchó a cuatro jóvenes que compartieron sus experiencias y plantearon preguntas sobre distintas realidades del país durante una vigilia realizada en el Monumento de los Españoles, en Buenos Aires. Entre ellos estuvo Agustina Flores, una maestra de primaria nacida en Buenos Aires que desde hace un año vive en Viedma, Río Negro.

Qué le dijo Agustina Flores al papa León XIV

La joven que vive en Viedma comenzó su intervención con una presentación personal y contó que desde los 16 años realiza trabajo voluntario de apoyo escolar en barrios populares. Hace un año decidió mudarse a Viedma para continuar acompañando a niños de otras realidades del país.

Agustina explicó que su compromiso está inspirado en Santa Nazaria Ignacia y en su invitación a «bajar a la calle», encontrarse con quienes están al borde del camino y caminar junto a ellos.

Durante su relato, también habló sobre las dificultades que aparecen en ese trabajo. Dijo que conoció a chicos que lograron salir adelante, como Cristian, quien había intervenido antes que ella y contó que pudo dejar la calle durante su proceso de recuperación de las adicciones. Sin embargo, señaló que también conoció a otros que no pudieron hacerlo.

«Aprendí que, aun con compromiso y fe, hay situaciones que se nos escapan de las manos», expresó. Luego recordó una frase de Santa Nazaria que le enseñó su mamá: «Adelante, siempre adelante».

A partir de esa experiencia, le preguntó al Papa: «¿Cómo afrontar la frustración y nuestros límites cuando salimos al encuentro de los más excluidos y no logramos acompañarlos como quisiéramos? ¿Cómo seguir caminando junto a ellos cuando sentimos que lo que hacemos no alcanza?».

La respuesta del papa León XIV

Después de ser ovacionado y que el pueblo argentino cante «olé, olé, León, León», el papa agradeció a Agustina por su pregunta y por el acompañamiento que brinda a los chicos. «Comprendo lo que sientes, sé que es duro, pero no pierdas la esperanza», le dijo.

El Pontífice recordó una frase de San Ignacio de Loyola: «Actúa como si todo dependiera de ti, sabiendo que en realidad todo depende de Dios». A partir de esa idea, la alentó a continuar poniendo su esfuerzo y a sumar su trabajo al de otras personas.

«Tú haz cuanto puedas, pon todo tu corazón y suma tus esfuerzos a los de los demás. Y cuando llegues al límite de tus fuerzas, recuerda que las de Dios no se agotan», expresó.

También recurrió a una parábola de Jesús sobre una semilla que crece mientras el sembrador duerme para explicar que no siempre es posible ver los resultados de lo que se hace.

«No siempre veremos los frutos de lo que sembramos, pero podemos confiar en que Dios sigue cuidando de ellos», señaló. Finalmente, retomó la frase que había mencionado Agustina: «Adelante, siempre adelante. El Señor camina contigo».