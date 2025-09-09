Cristian Procoppo: su desaparición en Viedma, el dato «falso» que creó confusión y el hallazgo de su cuerpo en Patagones

Cristian Procoppo fue hallado muerto tras dos semanas intensas de búsqueda en Viedma. El hombre mantuvo en vilo a la ciudad capital donde su familia y allegados esperaban milagrosamente su aparición con vida. Acá te contamos la cronología de cómo fue su desaparición, qué pasó con el dato «falso» que creó confusión y el hallazgo de su cuerpo en Carmen de Patagones.

Su desaparición en Viedma y el dato «falso» que creó confusión

La desaparición del hombre de 45 años mantuvo en vilo a la comunidad de Viedma durante dos semanas. Su búsqueda inició el domingo 24 de agosto cuando se realizó la denuncia ante la comisaría.

Su familia contó que habían salido junto a Cristian Procoppo a un boliche, pero a media madrugada salió repentinamente del local y le perdieron el rastro. Por este motivo la investigación se centró en la capital rionegrina.

El operativo de búsqueda incluyó testimonios y peritajes de cámaras. El miércoles 27 de agosto surgió un dato clave que redireccionó el operativo: nuevas imágenes lo mostraron caminando hacia el río Negro.

Según la información aportada por fuentes oficiales a Diario RÍO NEGRO, una cámara lo captó atravesando la vereda de la costanera y descendiendo en dirección al río. Este último rastro visual llevó a las autoridades a enfocar la búsqueda en el curso de agua.

En medio de la intensa búsqueda, circuló un dato que sugería que a Procoppo lo habían visto haciendo «dedo» y que un auto lo había llevado hasta la zona del puente de Río Colorado. Esta información, según lo aportado por la Policía a este medio resultó ser falsa, por lo que causó un desvío en la búsqueda y generó esperanzas en la familia

En aquel entonces, el comisario a cargo del rastrillaje resaltó que era «información errónea» y explicó que «se mezcló la información de hace días de personas diferentes que aún se encuentran desaparecidas». Al confirmar que el dato no era verídico, Prefectura volvió a concentrarse en el río Negro.

Dos semanas de búsqueda y un trágico final para Cristian Procoppo: qué pasó con el cuerpo

Después de dos semanas de rastrillajes por tierra y agua, las autoridades confirmaron el trágico final. El cuerpo de Cristian Procoppo fue hallado en el río Negro, pero en jurisdicción de Carmen de Patagones, del otro lado de la orilla de Viedma.

Fuentes policiales indicaron que el cuerpo apareció en la costa, en la zona que comprenden las calles Monseñor Fagñano y Bernardino Rivadavia.

Durante los primeros minutos los peritos trabajaron para identificar el cuerpo y más tarde se terminó confirmando que se trataba de Procoppo. El lamentable hallazgo puso fin a la angustiante espera de su familia y la comunidad.

Desde el Ministerio Público Fiscal de Río Negro resaltaron que como fue hallado en otra ciudad, el caso quedó en jurisdicción de la fiscalía en Carmen de Patagones. De igual manera reiteraron que con toda la información que recabaron durante la investigación, lograron reconstruir que el hombre había ingresado por sus propios medios al río y no hubo en ningún momento indicios que apunten a un posible crimen

Según la información a la que accedió este medio, el cuerpo de Cristian Procoppo no presentaba signos de criminalidad por lo que fue entregado a su familia. Sus restos fueron velados la noche del lunes y se esperaba que este martes fuera trasladado al cementerio privado Parque de Paz de Patagones para su «posterior inhumación».

Dónde recurrir en Neuquén y Río Negro para buscar ayuda si se reconocen signos de alerta sobre suicidios

En Neuquén, los hospitales Heller y Castro Rendón de Neuquén capital cuentan con guardias activas interdisciplinarias de salud mental, las 24 horas. En el caso de Bouquet Roldán es de 8 a 20 horas.

También se pueden consultar en los centros de salud y hospitales del interior. Además se puede llamar a la línea de contención en salud mental y adicciones, al número 299-5358191.

El SIEN tiene atención de emergencias para salud mental y consumo problemático de 8 a 20 horas, a través del 107, todos los días.

En Río Negro ante una situación de intento de suicidio o de riesgo de autolesión se puede llamar al 911. También pueden acercarse o comunicarse con el hospital o centro de salud más cercano, o bien a través de la línea telefónica nacional y gratuita de Salud Mental 0800 999 0091.