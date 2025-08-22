Supermercados, shopping y otros comercios cerrarán en un día de septiembre: cuál será el motivo

Cada 26 de septiembre se celebra el Día del Empleado de Comercio en Argentina. Una fecha fijada por ley. Aunque en 2024, fue trasladado a otro día, por lo que podría repetirse este año. Esa jornada supermercados, shoppings y otros negocios cerrarán sus puertas.

Según la ley 26.541 sancionada y promulgada en 2009 es una fecha establecida «como descanso para los empleados de comercio» y marca que «no prestarán labores, asimilándose el mismo a los feriados nacionales a todos los efectos legales».

Alcance del Día del Empleado de Comercio: cierre de supermercados

El año pasado la fecha fue trasladada. En 2024, la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) comunicó que excepcionalmente se movió al lunes 30 de septiembre. Informaron que es una fecha que los empleados mercantiles «tendrán la opción de prestar o no servicios laborales durante la jornada, con todos los efectos y alcances de la mencionada Ley, que asimila dicha conmemoración a los feriados nacionales. Estos días no exigen el otorgamiento de un descanso compensatorio cuando se trabaja, sino el pago de un recargo equivalente del 100%».

Además explicaron que «si no se trabaja, el empleado tiene descanso ese día, pero su remuneración mensual no variará».

«Queda a criterio de los empleadores y sus dependientes (comprendidos en el CCT 130/75), la posición a adoptar al respecto», agregaron.

“Beneficios Anses”: descuentos en supermercados y otros comercios

La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, anunció el relanzamiento del programa “Beneficios Anses”, que ofrecerá descuentos en supermercados y otros comercios para jubilados, pensionados y demás titulares de prestaciones sociales.

La funcionaria destacó que el acceso a estos beneficios será “sin trámites ni intermediaciones”, ya que se activarán automáticamente al pagar con la tarjeta de débito donde se cobra la prestación. El programa, que ya estuvo vigente en la gestión anterior, se presenta como una medida compensatoria del Ejecutivo para aliviar el bolsillo de los sectores más vulnerables.