Relanzaron “Beneficios Anses”: cómo funciona y quiénes pueden acceder a promociones y descuentos

La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, anunció el relanzamiento del programa “Beneficios Anses”, que ofrecerá descuentos en supermercados y otros comercios para jubilados, pensionados y demás titulares de prestaciones sociales. La medida fue comunicada luego de que el Gobierno Nacional lograra blindar en el Congreso el veto presidencial a la ley que proponía un aumento en los haberes previsionales.

Relanzaron “Beneficios Anses”: será “sin trámites ni intermediaciones”

Durante su participación en el Council of the Americas, la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello adelantó que con “Beneficios Anses” buscarán “fortalecer el poder de compra de jubilados y pensionados mediante descuentos y reintegros directos en sus cuentas, con acuerdos de los supermercados, las cámaras comerciales y otros rubros”.

La funcionaria destacó que el acceso a estos beneficios será “sin trámites ni intermediaciones”, ya que se activarán automáticamente al pagar con la tarjeta de débito donde se cobra la prestación. El programa, que ya estuvo vigente en la gestión anterior, se presenta como una medida compensatoria del Ejecutivo para aliviar el bolsillo de los sectores más vulnerables.

Beneficios Anses: cómo funciona el programa y quiénes pueden acceder

“Beneficios Anses” es una red de comercios adheridos que ofrece un reintegro o un descuento directo en la línea de caja por las compras realizadas con la tarjeta de débito de la cuenta donde el beneficiario percibe sus haberes. El universo de beneficiarios es amplio e incluye a:

Jubilados y pensionados (SIPA).

(SIPA). Titulares de Pensiones No Contributivas (PNC).

Beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación Familiar por Hijo (SUAF).

y de la Asignación Familiar por Hijo (SUAF). Titulares de la Asignación por Embarazo (AUE).

(AUE). Beneficiarios de la Prestación por Desempleo.

Titulares de las Becas Progresar.

Beneficios Anses: qué supermercados participan y qué descuentos ofrecen

Si bien se esperan nuevos acuerdos, varias cadenas ya forman parte del programa “Beneficios Anses”. Generalmente, el descuento es del 10% y se aplica en días específicos de la semana.

Carrefour: 10% de descuento de lunes a jueves, aplicado directamente en la línea de caja.

Coto: 10% de descuento de lunes a jueves, también en línea de caja. Adicionalmente, la cadena ofrece un 15% todos los días a jubilados y pensionados presentando DNI.

Supermercados Día: 10% de reintegro los lunes y martes. Este beneficio tiene un tope de $1.000 por transacción y el dinero se acredita en la cuenta bancaria en un plazo de hasta 10 días hábiles.

VEA: 10% de descuento de lunes a jueves. La modalidad (reintegro o en caja) puede variar según la sucursal.

La Anónima: 10% de descuento de lunes a jueves, aplicado en la caja.

Diarco: 10% de descuento los lunes, martes y miércoles, mediante reintegro en la cuenta.

Es importante señalar que muchas cadenas de supermercados tienen sus propios programas de descuentos para adultos mayores o alianzas con bancos que pueden ofrecer beneficios superiores a los del programa oficial.

Desde Anses recomiendan a los beneficiarios consultar el listado completo y actualizado de comercios adheridos en su página web oficial para verificar la vigencia de las promociones en su localidad.

NA