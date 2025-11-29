Susto en la Ruta 22: un auto volcó camino a Lamarque y tuvieron que asistir a seis personas, entre ellas un bebé

La Ruta Nacional 22 fue el escenario de un nuevo siniestro vial. Este sábado se registró el grave vuelco de un vehículo en el que viajaba una familia compuesta por seis personas, entre ellas un bebé de pocos meses.

Vuelco en Ruta 22: qué pasó con los ocupantes del auto

El siniestro ocurrió minutos después de las 8 a la altura del kilómetro 1020 de la Ruta 22, precisamente entre Darwin y Coronel Belisle. Según la información brindada en Radio Municipal 96.5, los protagonistas del hecho fue una familia integrada por adultos y menores, entre ellos un bebé de siete meses.

Si bien aún intentan esclarecer cómo ocurrió el accidente, se supo que familia circulaba a bordo de una Renault 9 y viajaban desde Roca con destino a Lamarque. Cuando llegaron al kilómetro mencionado, el conductor del vehículo perdió el control y pese a que intentó recuperarlo, terminó despistando.

El Renault tras salir de la calzada terminó sobre uno de los márgenes, en zona de campo, y por la deformidad del terreno, volcó hasta quedar totalmente sobre su techo.

Las autoridades arribaron al sitio junto a personal de salud que se encargó de asistir a todos los ocupantes. Si bien todos presentaban algunos golpes, confirmaron que ninguno, incluso el bebé, presentaba lesiones graves y estaban fuera de peligro.