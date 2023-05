Tango para el Papa: una adolescente argentina tocó La Cumparsita en una audiencia en Hungría

“Cuando terminé de tocar, el Papa me dijo que tenía un gran futuro y que lo emocionó mucho mi interpretación”, contó Pilar.

Pilar Policano, una destacada violinista bonaerense de 15 años, interpretó una versión de La Cumparsita, del compositor uruguayo Gerardo Matos Rodríguez, con arreglos de Vicente Zito, frente al papa Francisco en el marco de una audiencia privada en la embajada argentina en Hungría, donde su Santidad se encontraba de visita oficial.

“Fue un momento maravilloso. Desde que me invitaron a participar sentí una emoción enorme”, dijo Policano en diálogo con Télam desde la ciudad de Viena en donde reside junto a su familia para perfeccionar sus estudios junto al profesor Boris Kruschnir.

La adolescente, oriunda de Remedios de Escalada -partido bonaerense de Lanús- explicó que fue convocada por la embajada de nuestro país en el marco de una serie de audiencias individuales con el papa Francisco y que, dado que su encuentro tenía prevista una performance, ella sería la última en tocar.

“Trabajé y me preparé mucho para tocar en la embajada, como trabajo siempre para cualquier presentación, no estaba nerviosa, pero sí muy concentrada y comprometida”, explicó la adolescente. Y relató:

“Cuando terminé de tocar, el Papa me dijo que tenía un gran futuro, me contó que conoció a Martha Argerich, la reconocida pianista, y que lo emocionó mucho mi interpretación”.

Policano remarcó que quiso elegir un tema que los identifique a ambos, y por eso es que se decidió por un tango, aunque en una versión arreglada para un solo de violín.

«Me dijo bravo, bravo”

Una vez finalizado el encuentro, ya en el hall tenían “que esperar a que salga primero Francisco, por una cuestión de seguridad”, recordó la joven prodigio, y fue entonces cuando sucedió algo que “no voy a olvidar nunca en mi vida: el papa pasó en su auto con los vidrios bajos y cuando me vio me sonrió, sacó las dos manos en señal de admiración y me dijo bravo, bravo”, relató Policano emocionada.

Estuvieron presentes el embajador Hernán Patiño Mayer; el Nuncio, Arzobispo Michael Banach; y la familia de la intérprete argentina: su madre Laura Minniti, su padre Pablo Policano y su hermano menor Julián.

Trayectoria

La joven toca desde los 6 años el violín, instrumento que la incorporó al Programa Coro y Orquesta de la provincia de Buenos Aires que “estimula la participación de chicos y chicas de las escuelas. Por eso para mí, ver niños tocando instrumentos no era nada raro”.

Laura, la madre de Pilar, es pianista y más tarde se dedicó a la dirección de orquesta, esta situación también acercó a la joven y a su hermano al mundo de la música desde sus primeros años de vida.

“En la orquesta de Lanús siempre me dieron mucho lugar y oportunidades, tanto a mí como a mis compañeros, oportunidades de ser solistas y destacarnos, por ejemplo”, sostuvo la adolescente.

A los 11 años, su profesora la llevó a tomar una masterclass en el Universidad Nacional de Lanús (UNLa), y fue ahí donde “el maestro Rafael Gintoli me dijo que quería tomarme como alumna y llevamos a cabo unos años de muchísimo trabajo y compromiso”.

El año pasado, Policano, se presentó en dos audiciones, una en Madrid y otra en Viena y quedó seleccionada en ambas, “pero nos decidimos por la segunda y vinimos junto a mis papás y mi hermano”. Con 15 años, la adolescente hizo un programa de verano que la llevó a tocar un mes en Estados Unidos, se presentó como solista en el Teatro Colón y también hizo presentaciones en distintas provincias argentinas.

Becada por su talento

A fines de 2022, Policano audicionó y se convirtió en la artista más joven en ganar la beca del Mozarteum Argentino para seguir sus estudios en Viena. “Llevo una rutina muy ardua, son muchas horas de ensayo y estudio, hay que tener mucha disciplina y compromiso”, detalló la adolescente.

Aclaró que, además, está cursando la secundaria en una escuela militar. “Es una escuela para chicos que, por distintos motivos, no pueden hacerla de manera presencial, tengo compañeros deportistas, bailarinas y otros que viven en barcos. Si bien no es lo mismo que un aula tradicional, tengo un grupo muy lindo con historias súper interesantes”, concluyó.

