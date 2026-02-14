Tenía 18 años y empezó la facultad hace dos semanas: quién era la joven que encontraron muerta en La Plata 

Eugenia Carril tenía 18 años, vivía en la localidad de Villa Elvira, en La Plata, y había comenzado la facultad hace apenas dos semanas. Su muerte causó conmoción entre sus familiares, amigos y vecinos. La Justicia investiga si el conductor de una camioneta Chevrolet Meriva la atropelló y luego escapó.

La joven había salido de cursar el viernes por la noche y le avisó a su familia alrededor de las 22 que estaba en camino. Bajó del colectivo en dirección a su casa, ubicada en la calle 1 y 96, pero nunca llegó.

En redes sociales, donde compartía aspectos de su vida cotidiana, se mostraba como hincha de Boca Juniors, pero principalmente como fanática del cantante canadiense Justin Bieber. “Si tienen la oportunidad de estar en sus casas escuchando Justin en volumen 100, no la desaprovechen”, dice uno de los posteos que compartió en su cuenta de X.

Su cuerpo fue encontrado esta mañana en una zanja, en la esquina de la calle 3 y 96, a solo dos cuadras de la casa donde vivía con su familia. Fueron los vecinos quienes alertaron al 911.

De acuerdo con las primeras pericias, Carril presentaba lesiones compatibles con un impacto vehicular. Por eso, la principal hipótesis que manejan los investigadores es que fue atropellada y que el conductor escapó sin asistirla.

En paralelo, la Policía analiza cámaras de seguridad de la zona para reconstruir lo ocurrido. En uno de los registros se ve a la víctima caminando por la calle 96 a las 22:26, mientras que un minuto después aparece una camioneta -una Chevrolet Meriva oscura- que circula en el mismo sentido. Al llegar a la esquina de la calle 3, el vehículo frena y realiza una maniobra de esquive antes de continuar su marcha.

En esa cuadra no hay cámaras que permitan ver el momento exacto del impacto. Sin embargo, en el lugar del hallazgo, peritos de la Policía Científica encontraron fragmentos plásticos que coinciden con las luces de ese tipo de vehículo, lo que refuerza la versión del atropello.

La causa quedó en manos del fiscal Martín Almirón, titular de la UFI N° de La Plata, quien busca identificar al conductor involucrado y esclarecer cómo ocurrieron los hechos.