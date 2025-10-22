Tensión en el Congreso durante la marcha de los jubilados: empujones y reclamos por la emergencia en discapacidad

Empujones y corridas se registraron en la tarde de este miércoles en las inmediaciones del Congreso de la Nación, durante una nueva manifestación de jubilados que reclamaban mejoras en sus haberes. La protesta, habitual cada semana, volvió a estar marcada por un fuerte operativo de seguridad.

Efectivos de la Policía Federal desplegaron un megaoperativo en torno al Palacio Legislativo, en cumplimiento del protocolo antipiquetes, que mantuvo a los manifestantes sobre la vereda aunque no logró evitar el corte total del tránsito alrededor de la Plaza Congreso.

Según informaron fuentes policiales a la agencia Noticias Argentinas, la Policía de la Ciudad se mantuvo en un segundo cordón de contención, mientras los federales encabezaban las tareas de control y vigilancia.

Reclamo por la ley de emergencia en discapacidad

A la tradicional marcha de los jubilados se sumó este miércoles el reclamo de familiares y organizaciones vinculadas a la discapacidad, quienes exigieron la implementación efectiva de la ley de emergencia en discapacidad, sancionada por el Congreso pero aún sin instrumentación por parte del Poder Ejecutivo.

Desde la movilización, el jefe del bloque de diputados de Unión por la Patria (UxP), Germán Martínez, expresó a través de sus redes sociales:

«¡Que Javier Milei cumpla con la Emergencia en Discapacidad! Acompañamos a miles de manifestantes, organizaciones y familiares. El Congreso aprobó y ratificó una ley que este gobierno cruel y autoritario decide no acatar. Seguiremos exigiendo su cumplimiento».

Las marchas de los jubilados se repiten todos los miércoles frente al Congreso y suelen reunir a organizaciones de adultos mayores, sindicatos y agrupaciones sociales que reclaman por la pérdida del poder adquisitivo de las jubilaciones y pensiones.

Con información de Noticias Argentinas