Tensión en Misiones: docentes intentaron entrar a la Legislatura y luego fueron a la casa del gobernador Passalacqua

Los reclamos en Misiones continúan, ya no son únicamente los Policías los que piden un «sueldo digno», sino también docentes y trabajadores de salud que denuncian la difícil situación que atraviesan. Este jueves en el contexto de un paro nacional de docentes, los manifestantes tras marchar intentaron ingresaron a la Legislatura y se produjeron momentos de tensión.

Minutos después los manifestantes se dirigieron a la casa del gobernador Hugo Passalacqua (Frente Renovador de la Concordia Social) donde también hubo forcejeos con la policía provincial, en este caso integrada principalmente por efectivos de jerarquía alta.

Infantería custodió la puerta de la Legislatura pic.twitter.com/M5IEP2Kjei — Misiones Cuatro (@misionescuatro) May 23, 2024

La falta de respuestas por parte del Gobierno de Misiones, hizo crecer el malestar entre los trabajadores de salud y docentes que llevan al menos una semana de reclamo en las calles. Esta tarde hubo una gran marcha hacia la Legislatura y allí se desató un momento de tensión cuando la protesta busco ingresar al edificio.

Si bien todo el sector estaba completamente vallado y custodiado, los manifestantes lograron atravesarla hasta casi adentrarse a la Legislatura. Allí exhibieron carteles con mensajes dirigidos al gobierno provincial y al oficialismo exigiendo respuestas concretas a sus demandas.

Para evitar el ingreso, las fuerzas de seguridad lanzaron gases lacrimógenos y esto provocó que aumentara la tensión y el enojo de quiénes estaban presentes.

Gases lacrimógenos de las fuerzas de seguridad contra los docentes que intentan ingresar en la legislatura de Misiones. Hoy se cumple una semana de las protestas que se iniciaron justamente en este mismo lugar de Posadas pic.twitter.com/PBrzcE5Rcb — Juan Ignacio Provéndola (@juaniprovendola) May 23, 2024

Tensión en Misiones: el reclamo de los docentes

Desde marzo, los docentes han realizado paros y movilizaciones, y actualmente se encuentran en una fase de asambleas escolares sin atención a los alumnos, lo que devino en la suspensión de clases en muchas áreas. Durante la última semana, las protestas incluyeron cortes de rutas y la participación de productores de yerba mate, que también se sumaron a los reclamos.

«Venimos desde febrero advirtiendo que esto iba a pasar. Nuestros salarios están muy atrasados, no porque no paguen, sino porque la inflación sube y la recomposición salarial no sigue el mismo ritmo. Esto ha provocado un atraso tremendo en nuestros sueldos«, explicó Leandro Sánchez, secretario general de la Unión de Trabajadores de la Educación de Misiones (UTEM) en una entrevista con RÍO NEGRO RADIO

La situación llegó a un punto aún más complejo tras la marcha de los estudiantes universitarios. Los manifestantes se unieron a las marchas de los docentes, y otros colectivos culturales, en respuesta a la disminución de los aportes a la cultura.