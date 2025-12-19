Tensión, incidentes y tres detenidos tras un intento de desalojo en Bariloche

Ayer hubo un tenso operativo de desalojo en una vivienda ubicada sobre la calle Onelli, al sur de Bariloche. El procedimiento, ordenado por el Poder Judicial, incluyó la intervención policial, forcejeos, el uso de gas lacrimógeno y la detención de tres personas por resistencia a la autoridad.

Intento de desalojo en Bariloche: cómo comenzó

La medida se llevó adelante minutos antes de las 10 en una propiedad donde reside Julia Chávez, de 75 años, junto a parte de su familia desde hace varios años. En el lugar se congregaron vecinos y familiares que intentaron impedir el ingreso de los efectivos, lo que derivó en momentos de tensión cuando personal de la Comisaría 28 avanzó para cumplir con la orden judicial.

Según relataron testigos, durante el operativo se produjeron empujones y forcejeos en el portón de ingreso. Desde el interior del inmueble se arrojaron piedras y la Policía respondió con gas lacrimógeno. Varias personas resultaron afectadas, entre ellas la mujer, que debió ser asistida por personal de salud. En la vivienda también se encontraban menores de edad.

Desde la Policía de Río Negro informaron que, ante la presencia de familias, menores y una cadena que bloqueaba el acceso, se dio intervención al fiscal Facundo D’Apice, quien solicitó el apoyo del COER. Tres hombres fueron detenidos por resistencia a la autoridad y por lesiones a efectivos policiales.

Un conflicto judicial con sentencia firme

El desalojo tiene origen en un litigio civil iniciado hace años entre privados por la titularidad del inmueble. De acuerdo a lo informado por el Poder Judicial de Bariloche, la causa cuenta con sentencia firme.

En 2023, el Juzgado Civil N°1, a cargo del juez Mariano Castro, hizo lugar a la demanda de restitución del inmueble presentada por la persona que figura como propietaria, quien acreditó su derecho mediante escrituras. Según indicaron fuentes judiciales, la parte demandada no contestó la demanda ni presentó documentación que respaldara su posesión.

Posteriormente, se interpuso un recurso que fue rechazado por la Cámara de Apelaciones en noviembre de 2024, quedando firme la sentencia que ordena la restitución del inmueble. Ante el incumplimiento voluntario, se dispuso la posibilidad del desalojo forzoso.

El antecedente de mayo y la postergación del procedimiento

Este fue el segundo intento de ejecutar la medida. El primero se produjo el 29 de mayo pasado, cuando el operativo fue suspendido ante la presencia masiva de vecinos y familiares. A diferencia de aquella oportunidad, ayer no hubo aviso previo según la familia, lo que generó sorpresa y resistencia en el lugar.

Finalmente, la Oficial de Justicia aceptó un acuerdo entre las partes para postergar la medida de desalojo por 30 días. Según indicaron, «hubo predisposición por parte de los familiares a retirarse voluntariamente de la vivienda en un plazo de 30 días a raíz de un ofrecimiento del Municipio de Bariloche, a través de una funcionaria de Tierras y Viviendas, para entregarles un terreno y construir tres módulos habitacionales de emergencia«.