Los primeros atletas de las competencias de la UTMB en Bariloche llegaron a la meta en el Centro Cívico. Foto: Agencia Bariloche/ Diario Río Negro

La carrera que largó el viernes por la noche ya tiene sus atletas favoritos: la canadiense Linden Perz, con un tiempo de 20 horas y 30 minutos, y el peruano Remigio Huamán Quispe, con un tiempo de 16 horas y 24 minutos fueron los ganadores de la prueba Tronador en la edición 2026 de la Patagonia Bariloche by UTMB.

El evento, que reunió a más de 4500 corredores de todo el mundo, reafirmó a la Patagonia argentina como uno de los grandes destinos mundiales del trail running.

Con distintos desafíos desde 12 hasta 130 kilómetros, la carrera recorrió distintas montañas y zonas del Parque Nacional Nahuel Huapi, donde los corredores se desafiaron durante todo el fin de semana.

En la categoría masculina, se llevaron el segundo y tercer puesto el franco-ecuatoriano Noam Franchi y el cordobés Pablo Nadalez, que ya cuenta con un lugar en la largada del Ultra Trail du Mont Blanc de forma directa.

Entre las mujeres, le siguen a la canadiense Perz, dos argentinas: Magdalena Aristi y Julia Martino, en su primer podio y su primera plaza en el festival de trail running más prestigioso del mundo.

Largada de la prueba 130 K de la UTMB en Bariloche. Foto: gentileza.

También se premiaron este domingo a los ganadores de la prueba Frey 85K, donde el sudafricano Daniel Claassen lideró la competencia y llegó a la meta con casi media hora de ventaja. En el femenino de esta categoría, se adueñó del título la argentina Ayelén Liberal, con 12 minutos de diferencia sobre la tucumana Rosario Rodríguez Del Busto.

Los participantes de más de 20 países del mundo, afrontaron recorridos de 12, 22, 33, 55, 85 y 130 kilómetros, atravesando algunos de los paisajes más emblemáticos de la región. Los cerros Otto, Pontoneros, Bella Vista y Catedral fueron protagonistas de circuitos que combinaron exigencia física, desafíos técnicos y vistas espectaculares.

A lo largo de los recorridos, las montañas, quebradas, arroyos y senderos naturales acompañaron a los corredores por entornos de belleza incomparable, con las costas y los paisajes de los lagos Mascardi, Gutiérrez y Nahuel Huapi como parte de una experiencia que convirtió cada kilómetro en una postal de la Patagonia.