Las condiciones que le puso Racing a Estudiantes para liberar a Marcos Rojo

El defensor no quiere seguir en Racing y hace fuerza para volver a Estudiantes. (Archivo)

Racing aceptó negociar la salida anticipada del defensor central Marcos Rojo a Estudiantes de La Plata, pero impuso tres exigencias económicas innegociables. Para rescindir el contrato antes de diciembre, la dirigencia de la Academia exige que el Pincha pague un resarcimiento por los tres meses restantes de vínculo.

Racing solo le abrirá la puerta de salida si Estudiantes lo resarce económicamente por los tres meses que le quedan de vínculo en Avellaneda, se hace cargo de la deuda salarial que mantiene con el zaguero y también paga un importante bonus por cada partido disputado en la Libertadores.

El central ya abandonó las prácticas junto al plantel profesional y avisó que no pisará el predio hasta que el presidente Diego Milito llame por teléfono a su representante.

El objetivo del zaguero es jugar la inminente semifinal copera frente a Flamengo para intentar recomponer el vínculo roto con los hinchas platenses tras su polémico paso por Boca.

Ante este pedido, el presidente Juan Sebastián Verón y los encargados del fútbol, Agustín Alayes y Marcos Angeleri, ya dieron el visto bueno absoluto para su retorno.

Estudiantes necesita un caudillo urgente para afrontar la difícil serie contra el Timão y tiene tiempo límite hasta el 9 de octubre para anotarlo de manera oficial.

Si la dirigencia presidida por la Brujita acepta los requisitos de Racing, el zurdo pegará la vuelta. Además, se especuló con que esta Rojo irá a Florencio Varela por invitación de Gerónimo Rulli para observar el partido del León contra Platense por los cuartos de final de la Copa Argentina.