Mateo necesita ayuda: tiene parálisis cerebral y un tratamiento en México podría cambiar su vida

Una madre desesperada mueve montañas. El amor que unió a Noelia Zelarayan con Mateo desde el primer día ahora se vuelve una fuerza dispuesta a desafiarlo todo.

La mujer contó la historia de Mateo, un luchador desde que nació en la localidad de San Antonio Oeste. Llegaron a él a través del programa de Senaf “Familias Solidarias”, pero eso fue solo el principio de la unión de lo que hoy es una familia consagrada.

“Mateo llegó a nosotros cuando tenía once meses. Soy su mamá desde ese día”, cuenta Noelia, docente tucumana de 40 años quien se radicó en la provincia de Río Negro en busca de trabajo hace ocho años.

Desde Sierra Grande, cuenta con orgullo que es la madre del pequeño a pesar de la adversidad. «Teo fue diagnosticado con parálisis cerebral. Esta es una discapacidad que no le permite sentarse, ni caminar, ni hacer lo que hace un niño normal», cuenta la mujer.

En estas condiciones, el niño no puede desarrollarse plenamente. “Él tuvo un derrame cerebral y por la falta de oxígeno se le hizo hipoxia cerebral por su cardiopatía”, explica la mamá.

Luego de mucho tiempo de nadar a contracorriente por su salud, lograron un avance que podría concretarse en un futuro cercano. «Hoy estamos felices porque fuimos aprobados para realizar un tratamiento en México, pero es muy caro por lo cual necesitamos ayuda”, cuenta Noelia.

Se trata de una empresa de tecnología biomédica que aborda enfermedades neurológicas con tratamientos innovadores. Luego de postularse, lograron que Mateo sea admitido y tienen fecha para diciembre.

“Todo comenzó cuando vi la película ‘Los dos hemisferios de Lucas’. Sentí intriga y comencé a buscar información. Por cuestiones de la vida, en Tik Tok me saltó un video de un nene que estaba comenzando su campaña para juntar dinero. Le escribí y me orientó como inscribirme en Neurocytonix”, detalla Noelia.

“Este protocolo va ayudar que él logre tener el control de su cabeza hasta puede llegar a gatear. Por eso es muy importante llegar a la meta. Le va abrir puertas que creíamos tenía cerradas”. Noelia Zelarayan, madre de Mateo.

Inmediatamente la mujer empezó a completar formularios en marzo y fueron pasando a distintas etapas hasta llegar a la confirmación. “Nos avisaron días atrás que fuimos aprobados”, asegura. Ahora necesitan manos solidarias que ayuden a llegar a la meta: 50 millones de pesos, en tiempo récord.

El tratamiento, que cuenta con el aval de su pediatra en Río Negro, tiene una duración de 28 días y se puede realizar en el país latinoamericano. “Él va a ser ingresado en un tubo por una hora donde se van a regenerar sus neuronas, para que él pueda tener una mejor calidad de vida”, cuenta Noelia.

Qué es la parálisis cerebral

La parálisis cerebral (PC) abarca un grupo de trastornos neurológicos que afectan el movimiento, el equilibrio y la postura. Se generan debido a un daño cerebral que ocurre antes, durante o poco después del nacimiento.

Estos cambios impiden que las neuronas, o células cerebrales, envíen señales a diferentes partes del cerebro. Los síntomas pueden incluir rigidez muscular, movimientos débiles o incontrolados y dificultades con la postura y el equilibrio.

Todos por Mateo: cómo colaborar

Desde la familia organizaron bonos con premios y dejaron un CBU para quienes deseen colaborar desde la distancia con un aporte económico.

CBU: 4530000800017626657576

Alias: todosxmateo.18

Caja de ahorro en pesos 1762665757

Titular: Noelia Carolina Del Carmen Zelarayan

CUIL: 27312759697

Naranja X

Contacto: Noelia +54 9 3863 43-8171