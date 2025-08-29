La tormenta de Santa Rosa, ¿mito o realidad?: qué dicen los expertos y cómo impacta en la Patagonia

Este fin de semana termina agosto y como siempre se menciona la posibilidad de la llegada de la «tormenta de Santa Rosa». La historia, sin embargo, ¿es una creencia o hecho científico de la naturaleza?. Los orígenes del fenómeno y qué dice el pronóstico para este sábado y domingo en la Patagonia.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) publicó un video en donde detalló el origen del fenómeno: «Cuenta la historia que en 1615 las plegarias de quien conocemos hoy como Santa Rosa de Lima habría provocado una ‘tormenta milagrosa‘ que frustró un ataque pirata».

Si bien la historia consiste en que cada 30 de agosto cae una tormenta, desde entonces suelen producirse fenómenos climáticos similares con una diferencia de varios días.

A esto, se suma que no todo el país está en la misma sintonía climática a finales de agosto. «En el noroeste y la Patagonia suele ser un mes seco, mientras que el mito sí se sostiene en el centro del país y el Litoral«.

En estos sectores se producen choques de masas de aire en esta época, lo que aumenta las probabilidades de tormenta.

Asimismo, también hay un detalle técnico, ya que estadísticamente se registran pocas tormentas en esta época del año en Argentina: «Si solo hay lluvias fuertes, débiles o lloviznas no cuenta».

«Lo que podemos afirmar es que en esta época, y en estas regiones, las condiciones son propicias para las formación de tormenta. El mito está en creer que de manera mágica e infalible ocurrirá cada 30 de agosto«, concluye el video.

Mito o realidad ⛈️



🤔 ¿Ustedes que opinan? pic.twitter.com/M25zp7m8Gh — SMN Argentina (@SMN_Argentina) August 29, 2025

¿La tormenta de Santa Rosa llega este fin de semana a la Patagonia?, lo que dice el pronóstico

Para este sábado no se pronosticaron tormentas, pero sí emitieron alerta amarilla por lluvia y nieve en Neuquén y Río Negro.

«El área será afectada por lluvias persistentes de variada intensidad, algunas fuertes localmente. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm, pudiendo ser superados de manera puntual», detalló el SMN.

En Neuquén, las zonas afectadas por lluvias serán la Confluencia, el este de Añelo y Pehuenches y Picún Leufú. En Río Negro la lluvia caerá en El Cuy y General Roca.

Por otra parte, en la provincia neuquina hay otras localidades que también esperan lluvia, pero en conjunto con nieve. Las partes afectadas son el este de Loncopué, Picunches y Ñorquín; el oeste de Añelo y Pehuenches; y el sur de Chos Malal y Minas.

En donde se esperan sólo nevadas es en toda la zona cordillerana de Aluminé, Chos Malal, Loncopué, Minas, Picunches y Ñorquín.

«El área será afectada por nevadas de variada intensidad, algunas localmente intensas. Se esperan valores de nieve acumulada entre 20 y 35 cm, pudiendo ser superados en forma puntual», ampliaron.

Se aguardan tormentas este sábado en Córdoba, San Luis, Santa Fe, La Rioja, San Juan y el norte de Buenos Aires. Foto: SMN.

Y qué pasa este domingo en la Patagonia

Para este domingo, la única alerta que emitió el Servicio Meteorológico es en Santa Cruz, pero por viento en la parte este de la provincia.

Igualmente, emitieron alerta naranja en casi todo el centro del país por tormentas que afectarán a Santiago del Estero, Córdoba, San Luis, Santa Fe y el norte de Buenos Aires.

«El área será afectada por lluvias y tormentas, algunas fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas fundamentalmente por abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica, granizo y ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h«, indicaron.