¿Puede una erupción volcánica alcanzar el espacio? Aunque parece una escena de ciencia ficción, las explosiones más violentas de la Tierra tienen la capacidad de impulsar enormes cantidades de gases, cenizas y vapor de agua a decenas de kilómetros de altura. La posibilidad de que una columna eruptiva llegue hasta los 100 kilómetros, una altitud asociada convencionalmente con el comienzo del espacio, plantea interrogantes sobre los límites de estos fenómenos naturales.

El tema despertó interés a partir de un video difundido por MSN que plantea la posibilidad de que una erupción volcánica alcance los 100 kilómetros de altura. Aunque se trata de un escenario extraordinario, los antecedentes científicos muestran que algunas explosiones volcánicas han logrado elevar enormes columnas de material a alturas sorprendentes, acercándose a los límites superiores de la atmósfera.

¿Una erupción volcánica puede llegar al espacio?

Las erupciones explosivas ocurren cuando los gases atrapados en el magma se expanden violentamente y expulsan materiales hacia la atmósfera.

En los episodios más intensos, las columnas eruptivas pueden atravesar la troposfera y alcanzar la estratosfera, transportando cenizas y gases a grandes distancias.

Los 100 kilómetros de altura corresponden aproximadamente a la llamada línea de Kármán, una referencia utilizada habitualmente para establecer el límite convencional entre la atmósfera terrestre y el espacio exterior.

Alcanzar esa altitud con una columna de material volcánico sería un fenómeno extraordinario, muy superior a las alturas máximas medidas hasta ahora.

La erupción de Tonga que rompió récords y sorprendió a los científicos

Uno de los antecedentes más impresionantes ocurrió el 15 de enero de 2022, cuando el volcán submarino Hunga Tonga-Hunga Ha’apai protagonizó una gigantesca explosión en el océano Pacífico.

La erupción generó una columna de cenizas, gases y vapor de agua que alcanzó aproximadamente 58 kilómetros de altura, según investigaciones basadas en observaciones satelitales.

Fue una altura sin precedentes en los registros de la era satelital.

La explosión también produjo ondas de presión que se propagaron alrededor del planeta y un tsunami que afectó distintas zonas del Pacífico.

Este acontecimiento permitió a los investigadores estudiar cómo las erupciones extremas pueden modificar temporalmente la composición de las capas superiores de la atmósfera.

Qué consecuencias tendría una erupción volcánica de semejante magnitud

Una erupción capaz de elevar grandes cantidades de material a alturas excepcionales podría provocar efectos que trascendieran ampliamente la región donde se encuentra el volcán.

Entre las posibles consecuencias se destacan la dispersión de cenizas a grandes distancias, alteraciones en la atmósfera y riesgos para la aviación.

Las partículas volcánicas pueden afectar motores de aviones, reducir la visibilidad y obligar a modificar rutas aéreas.

Además, algunos gases liberados durante las erupciones, como el dióxido de azufre, pueden participar en procesos atmosféricos capaces de influir en el clima, dependiendo de la cantidad emitida y de la altura alcanzada.

No obstante, las consecuencias de una hipotética columna de 100 kilómetros no pueden establecerse únicamente a partir de su altura. También dependerían de la energía de la explosión, la composición del material expulsado y las condiciones atmosféricas.

Por qué los científicos estudian las erupciones volcánicas extremas

Las erupciones más violentas permiten comprender mejor la relación entre el interior de la Tierra y su atmósfera.

El caso de Tonga demostró que una explosión volcánica puede alcanzar alturas mucho mayores de las que habitualmente se observan y generar fenómenos atmosféricos de alcance global.

Por eso, los científicos utilizan satélites, radares y modelos atmosféricos para analizar el comportamiento de las columnas eruptivas y anticipar sus posibles consecuencias.

La posibilidad de alcanzar los 100 kilómetros continúa siendo una cuestión que requiere evidencia y estudios específicos. Por ahora, el récord observado en Tonga demuestra que la naturaleza puede producir explosiones extraordinarias, aunque todavía muy por debajo del límite convencional del espacio.