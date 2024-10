Tragedia del ejército en San Martín: «Siguen llevando gente en la parte de atrás de esos camiones»

El 21 de septiembre de 2023, un camión del Ejército desbarrancó en San Martín de los Andes, durante un regreso de ejercicios militares, causando la muerte de cuatro soldados, incluido Oscar Morales, de 21 años. Su madre, Sonia Flandes, denuncia que aún continúan las condiciones inseguras de transporte.

Sonia Flandes busca mantener viva la memoria de su hijo, Oscar Morales, quien falleció en la tragedia del Ejército argentino. Para honrarlo, el pasado sábado viajó hasta el kilómetro 9 de la ruta 62, a la altura del lago Lolog, en Neuquén, donde plantó un homenaje en su memoria y en la de los otros tres jóvenes que perdieron la vida el 21 de septiembre de 2023.

Ese día, un camión Mercedes-Benz 1518 que trasladaba a 22 soldados tras un entrenamiento, se despeñó unos 15 metros en una curva peligrosa de la ruta.

Oscar, un soldado voluntario de 21 años originario de San Martín de los Andes, formaba parte del Escuadrón Montado B del Regimiento de Caballería de Exploración de Montaña 4°, regresando de ejercicios militares hacia el Regimiento Coraceros General Lavalle.

«Los militares nos invitaron a una misa el sábado, pero la pareja de Cristian González (otro de los fallecidos, de 29 años, salteño) no participó, y yo tampoco, porque preferí lo que hicimos nosotros, algo más privado, más nuestro. Yo a Oscar lo voy a honrar como hijo, no como soldado. Ya ellos hicieron su parte, que fue bastante poco, porque no se comunicaron en todo el año conmigo», comentó Sonia en una entrevista con Clarín.

Tragedia del ejército en San Martín de los Andes: fueron cuatro las víctimas fatales

Por el trágico hecho, perdieron la vida el cabo primero Cristian González, el cabo Martín Román, el soldado voluntario Oscar Morales, y la soldado voluntaria Guadalupe Canuillan. Clarín había relatado anteriormente las historias de algunos de los sobrevivientes, quienes fueron atendidos en centros de salud de Neuquén, Río Negro y Buenos Aires.

Un amigo del colegio de Oscar fue quien construyó la capilla que los familiares colocaron en el lugar donde cayó el camión. Este homenaje se complementó con un cuadro que lleva los nombres de los soldados que perdieron la vida. Sonia se aseguró de contactar a la esposa de González para que se uniera a este tributo. Además, el padre de Oscar Morales viajó desde Córdoba para estar presente en la ceremonia.

Sonia continúa luchando por el recuerdo eterno de su hijo mientras espera el juicio que involucra a los responsables del accidente. El abogado Fernando Burlando representa a la familia en la parte civil y comercial, llevando adelante un juicio contra el Estado nacional, el Ministerio de Defensa y el Ejército Argentino en el ámbito del Contencioso Administrativo Federal.

Sin embargo, la representación en la parte penal aún no está formalizada. Esto se debe al traspaso de la investigación de la competencia provincial, dirigida por la fiscal Inés Gerez, a una federal, que actualmente lleva adelante la Fiscalía Federal de Zapala desde diciembre.

Según el comunicado del Ministerio Público Fiscal de Neuquén, «entre los argumentos para requerir la investigación, se menciona que ‘se encontrarían en juego cuestiones de índole federal, relacionadas con la responsabilidad de un funcionario público en cumplimiento de funciones para el Ejército Argentino’«.

Gerez expresó conformidad con el traslado del caso al ámbito federal, indicando que la investigación había recolectado información relevante que podría implicar a personal del Ejército. Aún no se formularon cargos, ya que la conductora del camión se encuentra bajo tratamiento médico.

Tragedia del ejército en San Martín de los Andes: cuáles son las hipótesis iniciales sobre el accidente

Las hipótesis iniciales sobre el accidente apuntaron a posibles fallas mecánicas en el camión, que tenía 41 años de antigüedad. Posteriormente, un peritaje accidentológico sugirió error humano por parte de la conductora, quien manejaba a una velocidad mínima de 42,39 km/h en una zona de curvas.

Las familias de los soldados señalaron la responsabilidad de los funcionarios superiores del regimiento. La Fiscalía Federal de Zapala confirmó a Clarín que «la chofer, principal investigada por el hecho, está citada a indagatoria para octubre. Luego de ello se verá cómo continúa la investigación».

Al referirse a la conductora, quien era compañera de su hijo, Sonia reflexiona: «Yo no puedo decir si ella tiene la culpa. Si tenía registro, ¿podía manejar un camión de tanto peso? ¿El camión tenía fallas? Hay que tener en cuenta que a esa mujer la mandó alguien a subirse al camión. Es muy complicado el tema. Dentro del Ejército estos chicos eran subordinados, recibían órdenes y las tenían que cumplir. Las cosas se irán a resolver en el juicio. Yo no la puedo sentenciar, hasta que no se presenten pruebas».

La tragedia ocurrió sobre la Ruta 62 camino hacia Lolog, en dirección a San Martín de los Andes. Foto: Nicolás Almagro.

Desde el inicio del caso, la familia Morales sostiene que había camiones nuevos disponibles para el traslado ese día, pero que los jóvenes fueron enviados en el más antiguo. «Hace mucho mandé una carta al Concejo Deliberante para preguntar por qué no habían pedido explicaciones al Ejército. Tras ocho meses me respondieron que el Ejército les había contestado que tenían aval para poder sacar a los soldados a la calle en camión. Dentro del Ejército, estaba reglamentado eso. Igualmente, el accidente no ocurrió en su predio. Supongo que, llegado el momento, en el juicio, irán a pedir las pericias. Pero era un camión del ’80, van a tener que volver a peritar eso», resaltó Sonia.

Tragedia del ejército en San Martín de los Andes: «Los militares siguen llevando gente en la parte de atrás de esos camiones»

Sonia espera que la tragedia que afectó a su hijo pueda servir como un ejemplo para evitar que situaciones similares se repitan. Sin embargo, se muestra escéptica: «Los militares siguen llevando gente en la parte de atrás de esos camiones, siguen trasladando. Esos chicos van sentados como fue mi hijo, sobre una tarima, sin cinturón de seguridad, sin nada. Esos no son caminos para andar así».

Los padres de Oscar Morales. Foto: La Montaña

Al recordar a Oscar, Sonia lo describe como un joven con convicciones firmes sobre las cosas que amaba, incluso en momentos de dificultad. «Entró con muchos sueños, y después se decepcionó, porque no era lo que le habían pintado. Se hicieron una película y después se encontraron con otra realidad. Él se compraba la ropa, porque le daban toda ropa vieja«.

«Muchos chicos se dieron de baja en el camino, pero él seguía. Yo lo tengo siempre presente a mi hijo, todos los días de mi vida. En cada cosa que hago. Lo llevo conmigo todos los días», concluye Sonia.