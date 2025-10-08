Fuerte vuelco cerca del paso Cardenal Samoré: un camionero resultó gravemente herido en Chile

Un fuerte vuelco ocurrió este miércoles cerca del paso Cardenal Samoré que fue protagonizado por un camión. El incidente ocurrió en Chile y el conductor resultó gravemente herido.

El hecho ocurrió sobre la Ruta 215, a pocos kilómetros del complejo fronterizo, en un sector conocido como «La Herradura», en una zona de curvas pronunciadas y calzada resbaladiza.

Según informó La Angostura Digital, el conductor perdió el control del rodado y terminó dado vuelta a un costado del pavimento.

El hombre fue auxiliado en principio por otros transportistas y luego fue trasladado al paso fronterizo, en donde lo derivaron al centro asistencial de Entre Lagos, del lado chileno.

Por el momento, se desconoce la nacionalidad del herido y tampoco se sabe si se dirigía hacia la Argentina. Su estado de salud fue catalogado como «reservado».

Qué se sabe del vuelco del camionero cerca de paso Cardenal Samoré

El camión transportaba una carga completa de madera de lenga y no descartan que el exceso de peso del vehículo haya contribuido en el accidente.

La Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) interviene en el caso y el tránsito no se vio interrumpido, dado a que el vehículo quedó fuera de la calzada.