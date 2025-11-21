Tragedia en la Ruta 22: quién era la reconocida doctora que fue despedida por Alberto Weretilneck en redes

Río Negro está de luto ante la tragedia en la Ruta 22. El accidente de tránsito dejó cuatro personas muertas: dos mujeres y dos niños. Una de las víctimas, oriunda de Catriel, era una reconocida doctora de la región y fue despida con pesar por el gobernador rionegrino Alberto Weretilneck.

Tragedia en la Ruta 22: quién era la doctora que fue despedida por Alberto Weretilneck

“Lamentamos profundamente el fallecimiento de la doctora Liliana Cocuzza, una gran profesional y muy querida por sus compañeros del hospital y por toda la comunidad de Catriel. Su compromiso con la salud pública y el cariño con el que trabajó siempre quedarán como parte de su legado”, dijo Alberto Weretilneck, al despedir a la profesional fallecida en la tragedia de la Ruta 22.

“Acompañamos con respeto y afecto a su familia, a sus seres queridos y a todo el equipo del Hospital Grierson que hoy siente su partida”, agregó el mandatario provincial. Según la Municipalidad de Catriel, Liliana Cocuzza fue una médica generalista “de destacada trayectoria y referente invaluable de la Salud Pública rionegrina”.

“Su labor humanitaria, su defensa incansable de los derechos de los pacientes y su enorme vocación de servicio dejaron una huella imborrable en cada persona a la que acompañó con profesionalismo, amor y calidez humana”, detalló el Municipio al decretar tres días de duelo en la localidad.

El trágico choque ocurrió este viernes sobre la Ruta 22, cerca de Allen. Los cuatro fallecidos eran de Catriel y murieron tras ser impactadas de atrás por una camioneta Amarok que circulaba a alta velocidad. Con el pasar de las horas se confirmó que el conductor, que sobrevivió y fue demorado por la Policía, iba alcoholizado.