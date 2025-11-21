Tragedia en la Ruta 22: el mensaje de Alberto Weretilneck tras la muerte de la reconocida médica

La provincia de Río Negro se encuentra conmovida luego de la tragedia en la Ruta 22, accidente que dejó cuatro muertos, entre ellos, la reconocida médica de Catriel Liliana Cocuzza. La profesional, reconocida por su compromiso con la salud pública, era una persona muy querida tanto por sus colegas como por la comunidad.

Tragedia en la Ruta 22: el mensaje de Alberto Weretilneck

El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck expresó su pesar a través de las redes sociales, donde publicó un mensaje en homenaje a la doctora y en acompañamiento a sus seres queridos.

“Lamentamos profundamente el fallecimiento de la Dra. Liliana Cocuzza, una gran profesional y muy querida por sus compañeros del hospital y por toda la comunidad de Catriel. Su compromiso con la salud pública y el cariño con el que trabajó siempre quedarán como parte de su legado», escribió el mandatario provincial en Facebook.

«Acompañamos con respeto y afecto a su familia, a sus seres queridos y a todo el equipo del Hospital Grierson que hoy siente su partida”, agregó.

Cocuzza se desempeñaba en el Hospital Cecilia Grierson y era reconocida por su dedicación y cercanía con los pacientes. Su muerte generó un profundo impacto en el personal de salud y en todos quienes la conocieron.