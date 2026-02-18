Trágico choque en el norte neuquino: murió un bebé de 1 año y su mamá fue trasladada a Zapala

Murió un bebé de 1 año en un grave choque en el norte neuquino: su mamá fue trasladada a Zapala

Un paraje del norte neuquino quedó marcado por un trágico choque que dejó como resultado una víctima fatal: un bebé de tan solo un año. El pequeño iba a bordo de una moto con su mamá cuando esta fue atropellada por un vehículo.

La mujer se encontraba gravemente herida y tras ser asistida por personal de salud, fue derivada de urgencia a Zapala.

Tragedia en el norte neuquino: lo que se sabe del choque

El siniestro ocurrió el martes por la noche en el paraje Colipilli Abajo, perteneciente al departamento de Ñorquín. Según la información brindada por Radio Chos Malal 102.1, la mujer y su hijo se desplazaban en una moto cuando, por motivos que aún se intentan esclarecer, fue impactada por un auto.

Si bien la modalidad del siniestro aún es materia de investigación, se determinó que el vehículo impactó de frente contra la moto y la mujer no lo pudo advertir.

Como consecuencia del violento impacto, el pequeño murió en el sitio. Por su parte la mujer resultó con heridas de gravedad y por esta razón, se la trasladó al hospital de Zapala donde hasta el momento permanece internada.