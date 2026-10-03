La Fiesta Provincial del Maruchito vuelve a Aguada Guzmán: cuándo es y qué habrá

El paraje de Aguada Guzmán volverá a ser escenario de la Pasión del Maruchito, una celebración que reúne cada año a vecinos, peregrinos y comunidades de distintos puntos de Río Negro.

La próxima edición será el sábado 24 de octubre y tendrá propuestas de música, danza y deporte.

La actividad es organizada por el Instituto Universitario Patagónico de las Artes (IUPA) junto con las áreas de Deporte y Cultura de Río Negro y el comisionado de fomento de Aguada Guzmán.

Durante la jornada está prevista la participación de delegaciones de las Escuelas de Arte Popular del IUPA de distintas localidades de la provincia. Estudiantes y docentes presentarán sus producciones en dos escenarios y formarán parte de ensambles de música y danza con obras vinculadas con la historia del Maruchito.

El encuentro también permitirá mostrar parte del trabajo realizado durante el año en las escuelas y reunir a grupos que llegan desde diferentes localidades.

La Carrera del Maruchito vuelve a formar parte

Una de las actividades será la Carrera del Maruchito, que tuvo su primera edición en 2025 y reunió a más de 200 participantes.

La propuesta deportiva se desarrolla a campo traviesa y recorre parte del paisaje de la estepa. Su recorrido toma como referencia las antiguas caravanas que atravesaban la zona y la historia de Pedro Farías, el niño conocido como el Maruchito.

La carrera volverá a sumar una actividad deportiva a la celebración y permitirá recorrer el lugar donde transcurre parte de la historia que dio origen a la devoción.

Los detalles sobre las distancias, horarios e inscripción todavía no fueron informados y serán comunicados próximamente por la organización.

Quién fue el Maruchito y por qué se lo recuerda en Río Negro

La celebración está vinculada con la historia de Pedro Farías, un niño que acompañaba a una caravana de troperos por la estepa rionegrina.

Según la historia transmitida a través de las generaciones, en 1919 fue asesinado en Barda Colorada, entre Aguada Guzmán y Cerro Policía, luego de querer tocar una guitarra. Con el paso de los años, su historia dio lugar a una devoción popular y comenzó a ser conocido como el Maruchito, considerado por sus devotos como protector de quienes recorren los caminos de la estepa.

En torno a la ermita donde se lo recuerda se fue formando una tradición que reúne a vecinos y peregrinos. Las jornadas incluyen procesiones, música, danzas y baile campero.

En 2025, la organización estimó que unas 3.000 personas participaron de la celebración en Aguada Guzmán.

Una celebración que comenzó con una propuesta del IUPA

El festival impulsado por el IUPA tuvo su primera edición en 2019, cuando se cumplieron cien años de la historia de Pedro Farías.

Dos años después, en 2021, la Legislatura de Río Negro otorgó a la celebración el carácter de Fiesta Provincial.

Desde entonces, la propuesta incorporó a las Escuelas de Arte Popular del IUPA y sus estudiantes y docentes comenzaron a tener un lugar dentro de la programación.

La programación completa, los horarios y la información sobre la Carrera del Maruchito serán comunicados próximamente.