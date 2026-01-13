Tras el meteotsunami, el SMN anticipó tormentas y calor extremo en la Costa Atlántica

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó cómo estará el clima en la Costa este martes luego del meteotsunami que dejó un muerto y más de 30 heridos tras la sorpresiva ola en plena temporada de verano.

Así estará el tiempo en Mar del Plata y Santa Clara del Mar tras el meteotsunami

Conforme al pronóstico de tiempo dado a conocer por el SMN, en la jornada de hoy se espera en Mar del Plata mucho calor, con una máxima de 33 grados, aunque por la tarde habrá tormentas aisladas, mejorando por la noche.

Respecto a la situación de Mar Chiquita, lugar en el que se confirmó el fallecimiento de Yair Amir Mano Núñez tras chocar contra las piedras durante el gran oleaje, las autoridades informaron que la máxima prevista para esta jornada será de 24 grados y habrá lluvias durante casi todo el día, con algunas mejores por la tarde.

En Santa Clara del Mar habrá un panorama similar con Mar Chiquita, por lo que los turistas y vecinos no podrán decir presente en la playa.