Tras la tragedia, Antonio quiere darle un hogar a su hijo y con una rifa junta fondos en Neuquén

La vida de Antonio Lagraña cambió drásticamente cuando en los primeros días de junio, la casilla que habitaba en el sector El Trébol del Parque Industrial de Neuquén, se incendió y terminó con la vida de su pareja y su hija de 7 años.

A pesar de las heridas que quedaron en su cuerpo en los intentos desesperados por salvar a su familia, el joven de 33 años hoy lucha con las huellas de la tragedia, las físicas y sobre todo las emocionales.

«Tengo un hijo de 11 años que la noche del incendio estaba con su abuela y por eso se salvó, todas las noches lo abrazo y dormimos juntos, por él sigo hacia adelante» confesó a RÍO NEGRO.

Según explicó, hoy viven juntos en un lugar que alquilaban antes de irse a El Trébol y por la solidaridad de los dueños que se pusieron en contacto cuando se enteraron del trágico hecho.

«Mucha gente me llamó y me colabora constantemente, yo trabajo desde siempre y hoy no puedo hacerlo porque las heridas están en plena recuperación», contó.

Antonio trabajando en la poda de árboles. Foto gentileza

Antonio detalló que el hogar propio era un sueño familiar que tenía con su pareja con quien vivió 14 años y es en parte por eso que organizó una rifa para recolectar dinero destinado a la compra de materiales de construcción en el mismo terreno.

El joven oriundo de Corrientes trabaja en jardinería, albañilería y mantenimiento. Hoy espera recuperarse pronto de sus heridas para retomar sus empleos en casas particulares.

«Con dinero que me donaron organicé la venta de números y un sorteo que se realizará el próximo 6 de agosto, todo va a ser usado para juntar material» agregó.

«No pido dinero por eso preferí hacer un sorteo, no quiero que me regalen más» dijo y contó que quienes deseen colaborar pueden pedir su número al celular 2996555824.