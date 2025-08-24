Travel Sale 2025: claves para comprar viajes con cuotas sin interés y descuentos de hasta 60%

Este lunes 25 de agosto comienza una nueva edición del Travel Sale, el evento que reúne a agencias y operadores turísticos de todo el país para ofrecer descuentos de hasta el 60% en vuelos, alojamientos y paquetes turísticos, tanto nacionales como internacionales. La acción se extenderá hasta el domingo 31 y busca incentivar la actividad en temporada baja, así como promover reservas para el verano.

Durante siete días, los consumidores podrán aprovechar promociones especiales, planes de cuotas bancarias con y sin interés, y beneficios adicionales como excursiones, créditos para consumos, upgrades, preventas, 2×1 y «segundo pasajero al 50%», informó Infobae. Aerolíneas Argentinas participará ofreciendo cuotas sin interés para vuelos dentro del país, canalizadas a través de las agencias.

La financiación estará orientada principalmente al turismo interno, cumpliendo la normativa vigente que impide pagar viajes al exterior en cuotas con tarjeta de crédito. Para viajes internacionales, algunas agencias ofrecerán sus propios sistemas de pago escalonado, permitiendo reservar servicios fuera del país.

Andrés Deyá, presidente de Faevyt, destacó: «Travel Sale se consolidó como una de las acciones comerciales más importantes del sector y una herramienta clave para impulsar el turismo en todo el país. Hay un fuerte impulso para que más argentinos descubran la multiplicidad de destinos aprovechando las promociones y beneficios únicos que sólo se consiguen en Travel Sale». Por su parte, el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, Daniel Scioli, señaló: «Es clave ponernos a la altura de los nuevos desafíos para tener un turismo mucho más competitivo para el mercado interno».

Provincias y empresas líderes del turismo se suman al evento que busca incentivar los viajes nacionales

Entre las provincias participantes se encuentran Neuquén, Salta, Jujuy, Catamarca y el Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires. Además, se suman empresas y servicios como Europ Assistance, Axa Asistencia al viajero, Hertz, Grupo 8 y Aerolíneas Argentinas, con beneficios exclusivos y oportunidades para viajar.

La semana de descuentos llega en un momento de crecimiento del turismo internacional y cierta retracción de los viajes dentro del país, favorecida por un tipo de cambio más conveniente para salir al exterior. Durante las vacaciones de invierno, 4,3 millones de personas se movilizaron por destinos locales, un 10,9% menos que el mismo período de 2024, con un gasto total de $1,5 billones, 11,2% inferior en términos reales.

Para comprar viajes de manera segura, se recomienda: ingresar siempre a sitios oficiales, verificar la existencia de la agencia, evitar enlaces sospechosos, revisar las condiciones de compra, usar medios de pago seguros y conservar comprobantes y facturas.