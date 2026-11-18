La Navidad se acerca y llega el momento de pensar en los clásicos de la mesa dulce. Pan dulce, budines, garrapiñadas y turrones son algunos de los infaltables de las fiestas. Pero si la idea es preparar algo casero, rico y sin pasar horas en la cocina, existe una receta que puede convertirse en una de las favoritas: turrón de coco y chocolate con solo tres ingredientes.

La preparación, compartida por CUKit y también difundida por Vía País, combina coco rallado, leche condensada y chocolate semiamargo. No necesita horno, se prepara en pocos pasos y tiene una textura suave por dentro y una cobertura crocante por fuera, ideal para servir después de la cena navideña.

Cómo hacer turrón de coco y chocolate casero: los 3 ingredientes

Para esta receta se necesita un molde rectangular de aproximadamente 18 por 9 centímetros.

Ingredientes:

120 gramos de coco rallado.

200 gramos de leche condensada.

100 gramos de chocolate semiamargo para cobertura.

Rinde: una barra de turrón, que se puede cortar en pequeñas porciones para compartir.

Turrón de coco y chocolate sin horno: el paso a paso

1. Mezclar el coco y la leche condensada

Colocar el coco rallado en un recipiente y agregar la leche condensada.

Mezclar primero con una cuchara o espátula y después integrar con las manos hasta conseguir una preparación húmeda y compacta.

2. Preparar el molde

Forrar un molde rectangular con papel manteca o film apto para alimentos.

Colocar la mezcla de coco y distribuirla de manera uniforme, presionando bien para evitar espacios de aire.

3. Llevar a la heladera

Cubrir la preparación y refrigerar durante aproximadamente una hora, hasta que adquiera una consistencia firme.

Este paso es importante para que el turrón mantenga su forma cuando se retire del molde.

4. Derretir el chocolate

Picar el chocolate semiamargo y derretirlo a baño María o en el microondas, utilizando intervalos cortos y revolviendo para evitar que se queme.

5. Bañar el turrón

Desmoldar cuidadosamente la barra de coco y colocarla sobre una rejilla.

Cubrir con el chocolate derretido, dejando que el excedente escurra. Si es necesario, repetir el baño para cubrir las partes que hayan quedado descubiertas.

6. Dejar enfriar y servir

Esperar hasta que el chocolate se solidifique. Se puede llevar nuevamente a la heladera para acelerar el proceso.

Una vez firme, cortar en porciones y servir.

Los secretos para que el turrón de coco quede perfecto

Aunque es una receta muy sencilla, algunos detalles ayudan a conseguir un mejor resultado.

Compactar bien la mezcla: presionar el coco dentro del molde evita que el turrón se desarme al cortarlo.

presionar el coco dentro del molde evita que el turrón se desarme al cortarlo. Respetar el tiempo de frío: una hora de heladera permite que la base tome firmeza.

una hora de heladera permite que la base tome firmeza. Elegir chocolate semiamargo: ayuda a equilibrar el dulzor de la leche condensada.

ayuda a equilibrar el dulzor de la leche condensada. No sobrecalentar el chocolate: derretirlo suavemente permite obtener una cobertura más uniforme.

derretirlo suavemente permite obtener una cobertura más uniforme. Cortar con cuidado: utilizar un cuchillo afilado ayuda a conseguir porciones prolijas.

Para darle un toque especial, también se puede decorar con un poco de coco rallado antes de que la cobertura termine de endurecerse.

Cómo conservar el turrón de coco y chocolate hasta Navidad

Una de las principales ventajas de esta receta es que se puede preparar con anticipación, algo especialmente práctico cuando hay que organizar varias comidas para las fiestas.

Según las indicaciones de CUKit, el turrón puede conservarse hasta 15 días en la heladera, siempre que se mantenga correctamente refrigerado.

Lo ideal es guardarlo en un recipiente hermético para evitar que absorba olores de otros alimentos.

En los días de mucho calor, conviene mantenerlo refrigerado hasta poco antes de servir para evitar que el chocolate se ablande.

Una alternativa casera para la mesa dulce de Navidad y Año Nuevo

El turrón es uno de los grandes protagonistas de las celebraciones de fin de año, pero no siempre es necesario comprarlo preparado.

Con apenas tres ingredientes y sin encender el horno, esta versión de coco y chocolate permite sumar una opción diferente a la mesa navideña.

Además, se puede presentar en pequeñas porciones junto con otros dulces tradicionales o envolver en papel para preparar un regalo casero.

Fácil, cremoso y con una deliciosa cobertura de chocolate, este turrón es una receta ideal para sorprender durante las fiestas sin complicarse en la cocina.