El «Día Eterno»: por qué este domingo 21 de diciembre será el más largo del año y qué cambia hoy

Este domingo 21 de diciembre, el hemisferio sur vive su jornada más extensa del 2025. El solsticio de verano no es solo una fecha en el calendario; es el evento astronómico que garantiza la mayor cantidad de luz solar del año y marca el comienzo de la estación más cálida.

A diferencia de la creencia popular, este fenómeno no ocurre porque la Tierra esté «más cerca» del Sol. De hecho, el punto de mayor proximidad (perihelio) se alcanzará recién en enero. El secreto del día más largo reside exclusivamente en la inclinación del eje terrestre.

¿Qué pasa exactamente hoy 21 de diciembre?

El solsticio (del latín solstitium, «sol quieto») ocurre cuando el Sol alcanza su máxima altura aparente en el cielo sobre el Trópico de Capricornio. Esto genera efectos inmediatos en nuestra rutina:

Luz extrema: Se registra la mayor cantidad de horas de sol y la noche más corta del año.

Se registra la mayor cantidad de horas de sol y la noche más corta del año. Radiación vertical: Los rayos solares caen de forma más directa, lo que explica el aumento brusco de la temperatura.

Los rayos solares caen de forma más directa, lo que explica el aumento brusco de la temperatura. Sombras mínimas: Al mediodía, el sol estará en su punto más alto, generando las sombras más cortas de todo el ciclo anual.

El veredicto de la NASA: el eje, no la distancia

Muchos usuarios se preguntan si el calor actual se debe a la cercanía con el astro rey. La NASA es determinante: «Las estaciones no dependen de la distancia al Sol, sino de la inclinación de 23,5 grados de la Tierra».

Si la distancia fuera el factor clave, ambos hemisferios tendrían verano al mismo tiempo. Sin embargo, mientras el sur celebra hoy el solsticio de verano, el hemisferio norte atraviesa el solsticio de invierno, viviendo su día más corto y oscuro.

Más allá de los datos duros, este día ha regido la vida humana por milenios. Desde las civilizaciones mayas hasta los pueblos andinos, el recorrido del sol este 21 de diciembre se utilizaba para:

Rituales de cosecha: Agradecer por la energía recibida. Arquitectura astronómica: Muchos templos antiguos fueron diseñados para que el sol del solsticio ilumine sectores específicos hoy. Ciclo biológico: El aumento de luz influye directamente en el ritmo circadiano y la producción de vitamina D.

El solsticio de verano es, en definitiva, el recordatorio anual de cómo los movimientos de la Tierra definen nuestro clima, nuestro tiempo y nuestra forma de vivir.