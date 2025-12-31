Un bagre marino completamente blanco en El Cóndor: confirman el primer caso de leucismo en Patagonia

Durante un concurso de pesca en el balneario El Cóndor, un pez que a simple vista parecía «fuera de lo común» terminó convirtiéndose en un registro científico inédito. El ejemplar de Genidens barbus —conocido como bagre marino— fue identificado con leucismo, una condición que provoca la pérdida del color del cuerpo, y se convirtió en el primer caso documentado para la Patagonia.

El hallazgo ocurrió en noviembre de 2022, durante la «Fiesta del Pez Gallo». El ejemplar —un juvenil de 305 milímetros— presentaba el cuerpo totalmente blanco pero con ojos de color normal, una pista clave para diferenciar el leucismo del albinismo. Tras ser fotografiado y medido, fue devuelto al mar.

El caso fue analizado por Andrea Tombari, bióloga del Centro de Investigación y Transferencia Río Negro (CONICET–UNRN), quien recopiló los datos, contrastó antecedentes y confirmó la clasificación del ejemplar.

Qué significa que un pez tenga leucismo

El leucismo es una alteración genética que provoca la pérdida parcial o total de pigmentos en piel, escamas, plumas o pelo, sin afectar los ojos. Se lo suele confundir con el albinismo, aunque en ese caso los ojos son rojizos por falta de melanina.

Factores ambientales, exposición a contaminantes, herencia y mutaciones pueden estar entre las causas que disparan estas rarezas.

En peces, estas alteraciones son muy poco frecuentes. Según la investigación, entre 372 bagres marinos analizados en Patagonia desde 2017, este fue el único ejemplar detectado. A nivel nacional, es apenas el segundo registro conocido para la especie.

El bagre marino y su importancia ecológica

Genidens barbus es una especie migratoria cuya distribución abarca desde Brasil hasta Santa Cruz, y también se encuentra en sectores del Estrecho de Magallanes. En Argentina se reconocen dos stocks pesqueros: uno en el norte y otro en la Patagonia.

Hasta ahora, solo existía un registro previo en el país, correspondiente a la costa bonaerense. El ejemplar capturado en El Cóndor se convierte así en el primer caso documentado para el stock patagónico.

La especie es considerada vulnerable por su complejo ciclo reproductivo, por lo que cada registro aporta información clave para su conservación y manejo.