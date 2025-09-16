Un ciclista fue atropellado en la Ruta 7: fue derivado a Neuquén

Este martes se registró un fuerte choque que generó caos y demoras en la Ruta 7, entre Centenario y Neuquén. Un ciclista resultó herido luego de ser atropellado por un auto en la zona del Cañadón de las Cabras. Debido a las lesiones, fue derivado a Neuquén.

Caos en la Ruta 7 por un choque: qué pasó con el ciclista

El siniestro ocurrió minutos después de las 7 de la mañana. Según la información brindada por Centenario Digital, un auto Fiat Uno impactó a un ciclista cuando transitaba por la Ruta 7. Ahora se investigan las causas en las que se produjo el choque.

Detallaron que debido al impacto, la bici en el medio de la calzada sobre ambos carriles lo que generó demoras en el tránsito durante algunos minutos. Al lugar arribó personal policial de la comisaría 20 y el SIEN quienes brindaron asistencia al hombre herido.

Si bien aún se desconoce el estado de salud del ciclista, indicaron que fue derivado al hospital Castro Rendón de Neuquén.