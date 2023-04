Un criancero de Chos Malal quiere participar en Gran Hermano para representar a Neuquén

Un joven del norte de Neuquén emprendió el largo camino para tener una oportunidad y participar de la próxima edición del reality show Gran Hermano. Arturo Fernández tiene 33 años es de Chos Malal y considera tener lo necesario para ser parte del concurso mundialmente conocido.

«Todo empezó como una apuesta, un amigo me desafió a que no me animaba a enviar un video para participar y yo le dije que si», contó a RÍO NEGRO.

Arturo es de cultura criancera y dijo que uno de sus objetivos es mostrar los encanto del norte de Neuquén y la tradición gaucha.

«Quiero que sepan que tenemos los mejores chivitos, por eso le pido a la gente que me apoye», detalló animando a que conozcan su perfil por medio de un video que circula en su cuenta de Tik Tok @elartu23.

El joven aseguró que fue bastante dificultoso subir el video a las redes sociales porque «eso del internet, no me va muy bien».

@elartu23 anotado para gran hermano 2023 arriba paisano viejo no más este video está en el youtuber Arturo Fernández jajaja ♬ sonido original – arturofernandez

«Descargué el video y lo subí a Youtube y después vi que tenía que ser en la red social tik tok, así que hice lo mismo«, agregó.

Respecto a la repercusión de su video, confesó estar sorprendido de la cantidad de llamados que recibió en las primeras horas de circulación. «Me escribieron de todos lados de Neuquén estoy muy agradecido» dijo.

Arturo explicó que su familia se «avergonzó un poco» al comienzo, pero que lo apoyan porque además saben que suele hacer locuras y tiene una personalidad divertida.

Los dos sueños de Arturo en Gran Hermano

Arturo contó que tiene dos grandes ilusiones respecto a la posibilidad de entrar al reality. La primera es conocer Buenos Aires ya que si bien conoce todo Neuquén, jamás pudo salir de la provincia.

Y el segundo sueño es poder «defender las tradiciones del norte de Neuquén» para que se conozca en todo el país.

«Si entro, el primer día les contaría como es nuestra cultura y me encantaría conocer la del resto de los participantes», contó Arturo quien confesó haber visto la última edición del juego.