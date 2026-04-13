Un grupo de pobladores del departamento del Cuy exigieron mejoras en servicios básicos y conectividad

"Lo que pedimos es básico: camino, gas y que la leña que nos traen sea buena", resumió uno de los vecinos. Foto: archivo.

Pobladores del departamento del Cuy reclaman por la falta del servicio del gas que -según indican- si poseen los habitantes de los pueblos, como Cerro Policía, Aguada Guzmán o el Cuy, no solo ante la inminente temporada de invierno, sino durante el resto año para cubrir necesidades básicas.

Por otra parte, también exigieron por el mantenimiento de las rutas en la zona, así como un mayor contacto con los comisionados de fomento de la zona.

«Somos conscientes que los camiones que transportan nuestro gas no pueden llegar a todos los vecinos de la zona rural por la carencia de conectividad, algo que se pronuncia muy seguido en estos tiempos», expresaron a través de una nota dirigida a las autoridades provinciales.

Indicaron que el abastecimiento de garrafas es una necesidad critica de los pobladores rurales no solo durante los meses más fríos, sino en todo el transcurso del año, mencionando a modo de ejemplo que la mayoría utiliza heladera a gas, y que no todos poseen un equipo solar para mantener una heladera eléctrica.

En ese sentido, se solicitó que el servicio no solo llegue en invierno a través de programas como el Plan Calor Gas (ahora renombrado como Energía para tu Hogar) y el Plan Calor Leña. También se reclamó por la calidad de leña otorgada: “no calefacciona, no tiene llama, no hace brasas, hay que bañarla con aceite quemado o gasoil, no en todos los lugares hay algún arbusto para que al menos prenda», señalaron en el escrito.

Por ese motivo, solicitaron desde las Comisiones de Fomento se verifique la correcta entrega de los suministros: «Nos entregan troncos que no entran en las cocinas que no todos los podemos trocear, hay gente mayor en su mayoría».

Otro de los ejes de la nota fue que los caminos que conducen a la zona se encuentran en mal estado, lo que les puede perjudicar en caso de tener que transitarlos en situación de emergencia. Aseguraron que «solo nos visita la gente de salud y la policía, cuando el móvil no está averiado, que es otro tema».

«Lo que pedimos es básico: camino, gas y que la leña que nos traen sea buena», resumió Alfredo Araya, respecto al pedido de los vecinos.

«No nos parece bien que cada vez que necesitamos repasar las picadas vecinales -para eso están los comisionados- tengamos que hacer notas. La cantidad de kilómetros a repasar son aproximadamente 98, que beneficiarán a: Alejandro Yapeleo, José Berezoski, José Martínez, Jorge Arreche, Matías Pino, Alfredo Araya «, concluyeron.

Por otra parte, cuando les consultó desde este medio a fuentes allegadas a las comisiones de fomento y del gobierno provincial de la zona, dijeron que el servicio de leña y garrafas está destinada a la población rural durante la época más fría del año, pero que el resto de los meses las garrafas deben comprarse.

Se explicó que las garrafas se consiguen de los camiones que hacen el reparto de YPF, para de esa forma venderlas al mismo precio que se cobra desde la empresa.

Respecto al mantenimiento de las rutas, se señaló que existen dos máquinas para el mantenimiento de las rutas del departamento del Cuy, y el procedimiento resulta de gran complejidad debido a la extensión del territorio y la sequía del terreno.