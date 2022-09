Un hombre consiguió silla de ruedas gracias a los estudiantes de una EPET de Junín de los Andes

Profesores y estudiantes de una escuela técnica de Junín de los Andes reacondicionaron una silla de ruedas para un vecino de la localidad, porque la que él tenía se encontraba destruida y no podía acceder a una nueva. La armaron en tan sólo un día y ya fue entregada a Néstor, el hombre que la necesitaba.

Néstor es un vecino de Junín de los Andes que utiliza silla de ruedas y que tenía la suya en un estado que no podía seguir siendo usada y no encontraba asistencia en ningún organismo. Desde el medio local, FM Cordillerana, detallaron que el hombre no tenía posibilidad de acceder a una nueva y que «su salud deteriorada hacía que sus días fueran un calvario«.

María Rosa Teti es una referente del taller productivo Amulén, donde concurren a trabajar personas con discapacidad de la localidad. Fue quién realizó el contacto con Roberto Lavados, profesor de la EPET N°4, para comentarle la historia de Néstor y ver si podían arreglarle una silla de ruedas.

El docente recordó que el hospital había entregado sillas de ruedas al establecimiento educativo, por lo que se comprometió a ver junto a sus estudiantes si podían lograr armar una que esté en condiciones para el vecino.

En diálogo con el medio local, Lavados mencionó que «en realidad lo que hay en la escuela son pedazos de sillas de rueda», pero al enterarse de la historia de Néstor armaron una en tiempo récord con lo que tenían.

El reacondicionamiento estuvo a cargo de los estudiantes de cuarto año de la sección mecánica de la escuela técnica, con los docentes Leonardo Arana y Roberto Lavados, quienes en tan sólo un día lograron armar una que ya fue entregada a Néstor.

No es la primera vez que estudiantes de esta escuela técnica ayudan a los vecinos de la localidad. Hace un mes, habían creado un monociclo para una niña de cuatro años que tenía problemas de movilidad y no podía formar parte de las actividades de senderismo que proponía el jardín al que asiste y que, gracias al monociclo, podrá hacerlo.