Un perro Dogo atacó a sus dueñas en Cutral Co

Un perro de raza Dogo y de aproximadamente dos años atacó a dos mujeres dentro del patio de su propiedad. El animal fue criado por esta familia desde que era pequeño. Las vecinas debieron ser asistidas en el hospital de Complejidad Media de Cutral Co. La dirección de Zoonosis controlará por diez días al perro.

El hecho ocurrió esta mañana en el patio de la casa en la que conviven las dos mujeres, una de ella es adulta mayor y la mascota. Es una vivienda de la calle Pulmarí al 200, del barrio Parque Oeste de Cutral Co.

En principio, y de acuerdo a lo que pudo reconstruir en un primer momento, el perro atacó a una de las mujeres y luego a la otra, en el patio de la casa, donde habitualmente se encuentra. Se desconocen los motivos, si es que el ataque se produjo cuando intentaban alimentarlo y por alguna razón las agredió.

«El perro quedó contenido. Tienen un sector como un quincho atrás de la vivienda, donde habitualmente estaba el animal y ahí quedó encerrado. Ahora deberá ser controlado durante diez días, según el protocolo antirrábico», aclaró la directora de Zoonosis de Cutrla Co, Vanina Muñoz, ante la consulta de este medio.

Se debe esperar ese período de tiempo para establecer si el perro tiene rabia. En el caso que este análisis diera positivo -todavía no se sabe- se les debe aplicar a las dos mujeres heridas el procedimiento antirrábico.

«Se deben tomar ahora las medidas de bioseguridad para que el animal no salga del lugar donde está confinado», dijo Muñoz.

En el caso que la familia a cargo del animal quisiera sacrificarlo no pueden hacerlo, al menos durante este período de diez días. Es una potestad que le asiste a los poseedores de este tipo de animales. En Cutral Co, existe una ordenanza que regula la tenencia de perros de razas consideradas peligrosas y esa normativa es la que se sigue.

Se informó que el animal siempre estuvo en el perímetro de la vivienda y no salía a la calle. Por otra parte, se debe aguardar ahora conocer cómo están las dos mujeres atacadas, que en principio debieron ser asistidas por los vecinos porque no podían desprenderse. Se indicó que son personas de contextura delgada y pequeña, sin fuerzas para deshacerse del can.

Otro ataque

La semana pasada una niña de 4 años fue atacada por un perro Dogo, cuando junto a su madre estaba en un comercio del barrio Progreso, en Cutral Co.

A raíz de las heridas, la nena debió ser operada de urgencia y se encontraba en estado delicado. La dirección de Zoonosis mantiene el control del animal hasta el viernes próximo.