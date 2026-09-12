Reforma política: el Gobierno suma Ficha Limpia y PASO optativas en el Senado para buscar votos clave

El oficialismo en el Senado le hizo un guiño a las fuerzas aliadas para destrabar el debate de la Reforma Política impulsada por la Casa Rosada. Tal como se había comprometido la senadora Patricia Bullrich, se incorporaron para su tratamiento proyectos sobre Ficha Limpia e iniciativas para convertir a las primarias en optativas.

El presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, el libertario Agustín Coto, convocó a ese cuerpo para reanudar el cuarto intermedio del tratamiento del proyecto. En ese marco, amplió el temario e incluyó la iniciativa de Ficha Limpia de los senadores Martín Goerling Lara y Andrea Cristina, del PRO, y el proyecto de primarias optativas presentado por Edith Terenzi, del espacio Despierta Chubut que responde al gobernador Ignacio Torres.

La propuesta de Terenzi busca modificar el régimen de las PASO establecido en la Ley de Democratización de la Representación Política, la Transparencia y la Equidad Electoral. Reafirma la vigencia de las primarias como garantía de democracia interna partidaria, pero coincide con un planteo del senador Eduardo Vischi (UCR) para eliminar la obligatoriedad del voto. La senadora por Chubut fundamentó que la medida reduce el hastío social frente al calendario electoral y racionaliza el uso de recursos públicos.

Por su parte, el proyecto de Ficha Limpia encabezado por el jefe del bloque del PRO, Martín Goerling Lara, prevé inhabilitar para el ejercicio de cargos públicos a personas con condenas confirmadas por delitos dolosos contra la administración pública, como cohecho, malversación de fondos o enriquecimiento ilícito. La medida requiere modificaciones en la Ley Orgánica de los Partidos Políticos y cuenta con el respaldo de la UCR.

Los puntos centrales del proyecto oficialista

La propuesta original del Poder Ejecutivo busca eliminar las PASO de manera definitiva, modificar el financiamiento partidario, aplicar cambios en la Boleta Única de Papel e implementar la Ficha Limpia. También eleva los requisitos de votos, distritos y afiliados para mantener la personería jurídica, un punto que podría afectar a espacios menores.

En el bloque de La Libertad Avanza admiten que podrían aceptar como alternativa una suspensión de las primarias para el calendario electoral de 2027, aunque rechazan la opción de hacerlas optativas. Aunque la postura oficial apunta a recortar los costos del gasto electoral, en los pasillos de la Casa Rosada reconocen que eliminar las primarias busca evitar que los frentes opositores utilicen la instancia para ordenar sus internas.

La reforma contempla además la eliminación de la elección directa de los representantes argentinos ante el Parlamento del Mercosur. De aprobarse el texto, su designación pasaría a ser indirecta y proporcional a través del Congreso de la Nación.

Negociaciones por la mayoría absoluta

El artículo 77 de la Constitución Nacional exige una mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara para modificar el régimen electoral. Esto implica reunir 129 votos en Diputados y 37 en el Senado, una cifra que obliga a la mesa política libertaria a tejer pactos con bloques provinciales. En esa línea, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, sostiene reuniones con gobernadores para consensuar la agenda legislativa.

La urgencia del debate coincide con la Acordada Extraordinaria 155 firmada por los jueces de la Cámara Nacional Electoral, Alberto Dalla Via, Santiago Hernán Corcuera y Daniel Bejas, donde advirtieron al Congreso sobre la necesidad de definir los plazos del eventual tratamiento de las reformas ante la cercanía de los comicios de 2027.