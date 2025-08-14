¡Atención! Edersa anunció cortes de luz en tres ciudades de Río Negro este fin de semana largo

Durante el fin de semana largo y a comienzos de la próxima semana, Edersa llevará adelante tareas de mantenimiento y modernización de instalaciones de media tensión en Roca, Allen y San Antonio Oeste. Te contamos los detalles.

Las tareas son parte del plan de mejora continua del servicio eléctrico y, para su correcta ejecución, se realizarán cortes programados de energía que afectarán a usuarios residenciales, comercios e industrias en sectores puntuales de General Roca, Allen y San Antonio Oeste.

Desde la empresa solicitaron a los vecinos y comercios planificar sus actividades y tomar las medidas necesarias para minimizar el impacto de estas interrupciones, sobre todo en un fin de semana largo en el que muchas familias y turistas aprovechan para actividades al aire libre o escapadas de descanso.

Los cortes programados se desarrollarán de la siguiente manera:

Roca: zonas y horarios

Viernes 15 de agosto – General Roca, de 9 a 12: se interrumpirá el suministro en Chacras 266, 267, 268, 257, 258 y 259, así como en la empresa PROIN, la toma de agua de ARSA y la estación de servicio PUMA ubicada en Ruta 22 y Magallanes.

Allen: zonas y horarios

Sábado 16 de agosto – Allen, de 9 a 12 afectará Cerámica Cunmalleu, Allen Clean S.R.L, Transcont S.R.L, y calles de la ciudad como Flugel, Guido Brevi entre Pomina y Flugel, Piñeiro Pearson, además de la Ruta 65 entre Pearson y Acceso M. Fierro.

San Antonio Oeste: zonas y horarios

Lunes 18 de agosto – San Antonio Oeste, de 10 a 12: se verá afectado el sector comprendido por las calles Islas Malvinas, Santa Cruz, P. Alemandri y José M. Guido.

Se recomienda a los usuarios: