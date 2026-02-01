Una casa gratis, la novedad de los sorteos de la Fiesta de la Confluencia 2026: cómo participar

El municipio de Neuquén anunció novedades para la nueva edición de la Fiesta de la Confluencia 2026. A días para que inicie el evento en la Isla 132, revelaron que dentro de los sorteos se podrá participar por una casa.

«Otra de las grandes novedades de esta edición será, por primera vez en la historia del festival, el sorteo gratuito de una vivienda«, indicó la municipalidad en un comunicado este domingo.

Cómo es y cómo participar por la casa gratis en la Fiesta de la Confluencia

El sorteo por la vivienda gratis se llevará a cabo el próximo domingo 8, en el cierre de la Fiesta de la Confluencia.

Las personas que se quieran inscribir deberán acercarse hasta el stand de Viviendas Roca dentro del predio en la Isla 132, cuya inscripción se realizará con el aval del IJAN.

Según detallaron en el muncipio, se trata de una casa línea AECO – CUBE 39.6 de dos dormitorios.

Foto: Gentileza Viviendas Roca.

Rifa por autos, motos y una camioneta: cómo es el sorteo de vehículos en la Fiesta de la Confluencia

Además de la vivienda, en la fiesta también se sortearán tres autos Toyota Yaris, cuatro motos eléctricas, cuatro monopatínes eléctricos, y una Toyota Hilux 4X4 DC DX 2.4 TDI 6 MT.

El costo de la rifa es de $50.000 y con una sola ya podés participar por todos los vehículos en cuestión. Quienes deseen anotarse tienen que llenar una planilla en la página de la municipalidad.

El increíble shows de motos que habrá en la Fiesta de la Confluencia

Además de los sorteos y las propuestas musicales, este domingo se confirmó que también habrá un espectáculo internacional de motos freestyle (FMX), que debutará en la fiesta con pilotos invitados y acrobacias de alto impacto visual.

El show se desarrollará el sábado y el domingo, con funciones a las 19 y a las 21, frente al Escenario Limay, y contará con el patrocinio de Zen Waters.