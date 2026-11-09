Murieron 14 personas por un incendio en un edificio residencial en China: las hipótesis

Los heridos con distintos nivel de daño fueron trasladados al hospital de la ciudad para un seguimiento exhaustivo en su recuperación (Foto: prensa bomberos Taiyuan)

Un trágico incendio registrado en un complejo de gran altura en la ciudad de Taiyuan, en el norte de China, dejó un saldo de al menos 14 personas muertas y decenas de heridos. El siniestro movilizó a los servicios de emergencia durante varias horas en medio de operativos contrarreloj para rescatar a los habitantes atrapados.

El episodio sacudió a la provincia de Shanxi y generó profunda preocupación en torno a la seguridad en complejos de uso mixto. Las autoridades locales confirmaron el trágico balance mientras avanzan con las pericias para esclarecer cómo se desataron las llamas.

El operativo contrarreloj para controlar el incendio en Taiyuan

El fuego comenzó en la tarde del domingo 8 de noviembre en un inmueble situado sobre la calle Liuxiang Sur, ubicado en el distrito de Yingze de la capital provincial. Las primeras estimaciones oficiales señalan que el foco ígneo se desató en un sector anexo de la planta baja o niveles inferiores, propagándose rápidamente hacia pisos superiores.

El edificio afectado cuenta con 40 pisos y una estructura compleja que combina departamentos destinados a alquiler temporario, locales comerciales, espacios de enseñanza y un hotel ubicado entre el octavo y noveno piso. Esta diversidad de actividades en un mismo espacio elevó de inmediato el nivel de riesgo para las personas que se encontraban en el interior al momento de iniciarse el fuego.

El fuego se propagó en varios niveles del edificio (Foto: captura de video)

Como consecuencia directa del siniestro, 38 personas debieron ser trasladadas de urgencia a distintos centros de salud de la región. Si bien cinco víctimas murieron en las primeras horas posteriores al hecho, la cifra fatal escaló hasta alcanzar los 14 decesos a medida que avanzaban las tareas de asistencia médica y remoción de escombros.

Hasta este lunes, 25 personas continuaban internadas bajo observación médica. De ese total, nueve pacientes permanecían en estado de gravedad debido a la complejidad de las lesiones y la inhalación de humo, mientras que el resto se encontraba en condición estable bajo el monitoreo constante de los profesionales de la salud.

Las hipótesis sobre el origen del siniestro

Los equipos de bomberos de Taiyuan lograron extinguir las llamas tras más de una hora de arduo trabajo, utilizando grúas y equipos especiales desde el exterior para contener la densa columna de humo. Las causas exactas que originaron el foco ígneo continúan bajo estricto análisis por parte de los peritos forenses y los organismos de seguridad.

Entre las principales líneas de investigación, los investigadores evalúan fallas en las instalaciones eléctricas del sector comercial o en los anexos del complejo, una problemática recurrente en siniestros de edificios de alta densidad. Asimismo, se analiza si el diseño de la estructura o la presencia de materiales inflamables en las zonas de servicio pudieron haber actuado como factores de rápida propagación vertical del fuego.

Finalmente, las actuaciones judiciales y técnicas deberán determinar si las normativas de seguridad y los planes de evacuación del complejo funcionaron de manera adecuada durante la emergencia. Las conclusiones de peritaje serán clave para establecer posibles responsabilidades y definir medidas preventivas en la región.