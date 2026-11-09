El papa pidió una economía al servicio de la persona: cuántos pobres hay hoy en Argentina y qué se espera para fin de año

Una multitud esperó al papa León XIV en el Cottolengo Don Orione, en la previa a sus palabras. Entre banderas argentinas y vaticanas, se vieron carteles como el de los Exploradores de Caacupé y retratos de Francisco. (Foto: Enrique García Medina)

El papa León XIV dijo en su visita a la Argentina que “la economía debe estar al servicio de la persona y no la persona al servicio de la economía”, en un momento en que la pobreza volvió a subir. Según el INDEC, en el primer semestre de 2026 alcanzó al 32,3% de las personas, 4,1 puntos más que en la segunda mitad de 2025.

El periodista especializado en Economía Pablo Wende sostuvo en su columna en Río Negro Radio que el mensaje fue sobre todo pastoral, en línea con lo que la Iglesia transmite históricamente. “Creo que cualquier gobierno al que le hubiera tocado recibir al Papa se hubiera sentido en algún punto aludido”, señaló.

Para el analista, la visita es una oportunidad para mirar la situación social del país. “Argentina es un país que hace muchos años viene con un gran deterioro, que no se va a ir de la noche a la mañana y que requiere de varios gobiernos para tener alguna mejora”, afirmó.

Cómo evolucionó la pobreza en Argentina durante el gobierno de Javier Milei

Después de la devaluación de diciembre de 2023, la pobreza llegó al 52,9% en el primer semestre de 2024, según el INDEC. Luego vino un período de baja de la inflación y recuperación de salarios, y durante el gobierno de Javier Milei el indicador cayó hasta el 28,2% en el segundo semestre de 2025.

En 2026 la tendencia se revirtió. Según el organismo, en los primeros seis meses del año los ingresos de las familias subieron 11,5%, mientras que la Canasta Básica Total aumentó 19,6%. La indigencia también subió y llegó al 7,5%.

El dato más preocupante está en los chicos: la pobreza infantil alcanzó al 45,2% de los menores de 17 años. Wende agregó que un informe reciente de la UCA, basado en los mismos datos del INDEC, ubica la pobreza del segundo trimestre en 34,4%. “Volvemos otra vez a valores de casi 35%. Así que miren si no hay mucho trabajo para hacer”, advirtió.

Por qué salir de la pobreza en las estadísticas no siempre cambia la calidad de vida

El economista explicó que la medición del INDEC es por ingresos. Una familia es pobre si gana menos que la canasta básica, que hoy ronda los 1,6 millones de pesos. “De repente una familia pasa a ganar 1.700.000, automáticamente deja de ser pobre, pero vive en las mismas condiciones”, graficó.

Esas condiciones, según el analista, son “bastante severas”. Mencionó la falta de acceso a cloacas, el hacinamiento y la falta de educación básica, factores que le dan a la pobreza argentina un fuerte componente estructural.

Wende remarcó además que en muchos hogares el problema ya se arrastra por generaciones. “Probablemente es la segunda o tercera generación en buena parte de las familias que no salen de la pobreza. La pregunta es cómo se les da oportunidades”, planteó.

Qué se espera para la pobreza en el segundo semestre de 2026

Las proyecciones del economista no son alentadoras. La inflación quedó estancada en torno al 1,9% o 2% mensual y los salarios formales no le ganan. Los que sí suben son los ingresos informales, pero están por debajo del millón de pesos y, por lo tanto, bajo la línea de pobreza.

A eso se suma el empleo, que para Wende es la clave. “Cuando no tenés una mejora del empleo, y sobre todo hay caída en el empleo formal, es casi imposible que tengas una mejora en los indicadores de pobreza”, explicó.

Su conclusión es que lo mejor de la baja ya pasó, en 2025. “Da la sensación de que difícilmente vayamos a ver otra vez niveles de pobreza debajo del 30% en la gestión de Milei”, estimó. El INDEC publicará el dato del segundo semestre a comienzos de 2027.

El mensaje de unidad del papa y la discusión pendiente sobre cómo bajar la pobreza

Para el analista, el mensaje de León XIV apunta más a toda la clase política que a un gobierno en particular. Lo ejemplificó con la visita del papa al Cottolengo Don Orione de Claypole: “Los pobres de la provincia de Buenos Aires no son de Kicillof, son pobres que viven en Argentina. Todos nos tenemos que hacer cargo”.

Wende se mostró escéptico sobre un cambio de fondo después de la visita, que por ahora funciona como “un paréntesis sano” en la agenda política. “¿Quién estaría en contra de bajar la pobreza? Nadie. Pero parece que no se ponen de acuerdo con la fórmula”, cerró.

Seguí a Pablo Wende en Río Negro Radio y miralo por YouTube