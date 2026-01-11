Una investigación sobre dos hongos endémicos de Patagonia se publicó en una revista internacional

"Noté ciertas diferencias muy sutiles, a nivel morfológico, de formas, colores y texturas, entre especies que parasitan en la lenga y el ñire", manifestó Yamila Arias. Foto: gentileza

La investigación sobre dos especies de hongos endémicos de los bosques andino-patagónicos por parte de dos científicas de Esquel, Gabriela González y Yamila Arias, fue publicada por la prestigiosa revista Mycological Progress, de origen alemán.

El trabajo que llevó tres años se desprende de la tesis doctoral de Arias, ingeniera en Alimentos, abocada a caracterizar algunas especies del género Cyttaria (que incluye al conocido Llao Llao) con una finalidad tecnoalimentaria. La finalidad es usar estos hongos como aditivos -potencial gelante natural- en matrices alimentarias.

En ese camino, allá por 2022, Arias y González buscaron hongos para realizar muestreos en bosques de Nothofagus de Neuquén, Río Negro, Chubut y Tierra del Fuego. Detectaron diferencias morfológicas y ecológicas en ejemplares que, hasta ese momento, eran considerados una misma especie.

«Noté ciertas diferencias muy sutiles, a nivel morfológico, de formas, colores y texturas, entre especies que parasitan en la lenga y el ñire que, hasta ahora, se creían que eran lo mismo. Acerqué la inquietud al grupo de Micología del Ciefap y se hizo un exhaustivo trabajo de campo hasta dilucidar que se tratan de dos especies distintas», comentó Arias, becaria doctoral del Conicet cofinanciada por la provincia de Chubut en el Ciefap.

A partir de estudios de revisión taxonómicos y moleculares, fue posible identificar y describir dos nuevas especies: Cyttaria gamundiae y Cyttaria pumilionis.

«Estos hongos son milenarios, comestibles y tienen amplio registro de uso ancestral entre las comunidades mapuche tehuelche, Onas y Yagan en toda la región patagónica tanto argentina como chilena», advirtió Arias.

Las dos investigadoras del Ciefap. Foto: gentileza

En este proceso, las investigadoras abordaron el conocimiento ancestral y analizaron investigaciones científicas previas en relación al estudio del género para confirmar y describir estas dos especies nuevas.

Hasta ahora, se conocían 11 especies del género Cyttaria, de las cuales 7 comparte Argentina con Chile y cuatro se encuentran distribuidas en Australia y Nueva Zelanda. Con estas dos nuevas especies, suman 13.

«Hablamos de hongos que son de nuestros bosques, que no están presentes en ningún otro lugar del mundo. Son endémicos del hemisferio sur, asociados al bosque de Nothofagus», expresó Arias que pertenece al Departamento de Fitopatología y Microbiología Aplicada del Ciefap.

Son hongos parásitos de la familia Nothofagaceae, es decir que tienen una relación obligada con el árbol vivo para poder crecer. “Esta relación está en equilibrio en el ecosistema. Están asociados a diferentes especies como el ñire, la lenga, el coihue, entre otros”, agregó.

Las dos nuevas especies identificadas solo crecen en la lenga.

El nombre de una de ellas (Citaria gamundiae) es en honor a la micóloga argentina Irma Gamundi, que murió en 2023, dedicó su vida al estudio de los hongos y en especial, a este género. En 1971, ya había observado diferencias que expuso en sus artículos. «Incluso mencionó que los pueblos originarios de Canal de Beagle ya nombraban de diferente manera a la especie de hongo que lleva su nombre de la lenga con la del ñire. Lo que resulta muy valioso», señaló Arias.

El estudio se llevó adelante con la supervisión de las investigadoras Carolina Barroetaveña, María Belén Pildaín y Mario Rajchenberg, investigadores del Conicet en el Ciefap en el área de Fitopatología y Microbiología Aplicada.

«La importancia de este tipo de estudios refiere a poder seguir conociendo la biodiversidad de nuestros bosques y de este modo, cuidarlo mejor y hacer un mejor aprovechamiento de los recursos forestales no madereros. Estos hongos silvestres son comestibles. Y diferenciarlos nos ayuda a pensar en la potencialidad de sus usos por especie», concluyó Arias.