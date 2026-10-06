Una pasarela de tejidos ancestrales a la alta costura: moda, arte y tradición se encontraron en Junín de los Andes

Más de 40 emprendimientos, marcas y diseñadores participaron de la segunda edición del Desfile de Emprendedores de la Región Sur, una iniciativa organizada por el área de Mujeres de la Cámara de Comercio, Industria, Turismo y Afines de Junín de los Andes.

La jornada comenzó con la apertura de stands de moda, accesorios, marroquinería y joyas que ofrecieron una variada oferta de creaciones en plata, alpaca, resinas, piedras y materiales innovadores, prendas de outfit urbano y tejidos tradicionales, sumando sabores regionales y propuestas para distintos públicos, desde opciones keto y libres de gluten hasta chocolates y tés de autor.

La pasarela reunió indumentaria, joyería, accesorios, tejidos y marroquinería, ante gran cantidad de público. «Reunió a distintas expresiones de la identidad y la creatividad regional, a través de diferentes bloques de indumentaria y diseño», plantearon desde la organización.

Tejidos ancestrales, trajes típicos de folklore, con propuestas inspiradas en la tierra y la identidad regional, moda urbana y casual, sastrería, vestidos de quince años, propuestas de noche y fiesta. Presentaron tres vestidos de novia de diseñadoras de alta costura de Junín de los Andes, Marisa Rabbia y Ana Doldayor, y de San Martín de los Andes, Maggie Torres. «La pasada de novias culminó con un sorpresivo lanzamiento de ramos hacia el público, generando uno de los momentos más espontáneos y emotivos de la jornada», describieron.

Entre las propuestas que despertaron atención, se destacó un traje de apicultor de Marian Sabio, con una frase en su espalda: “Salvemos a las abejas”.

La segunda edición del evento se llevó a cabo en Junín de los Andes. Foto: gentileza

El grupo de danza folklórica Gente del Sur brindó dos coreografías y la profesora de danzas, Cecilia Diez, deleitó al público con dos piezas de flamenco. El tango también formó parte de los intervalos artísticos, de la mano de Tato y Fabi. La propuesta se completó con un espacio gastronómico en el que los vinos neuquinos estuvieron presentes, junto al Ministerio de Turismo de la provincia.

«Estos encuentros apuntan a generar nuevas oportunidades de promoción, comercialización y visibilización. La segunda edición dejó la vara alta y renovó las expectativas. Cuando hay trabajo conjunto, compromiso y una comunidad que acompaña, es posible construir espacios que trascienden un evento y se convierten en verdaderos encuentros de identidad, intercambio y desarrollo. Las expectativas ya están puestas en lo que viene y en la posibilidad de que este encuentro siga creciendo, sumando voces, propuestas y protagonistas de toda la Región Sur», concluyeron los organizadores.