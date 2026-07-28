«Va a dar bien», dijo antes del test: el conductor que quedó sin licencia por una alcoholemia récord

Un conductor superó el límite en un test de alcoholemia durante un operativo de control efectuado en la autopista Panamericana y los agentes de tránsito le retuvieron el vehículo.

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“VA A DAR BIEN”: SUPERÓ EL MÁXIMO DE MEDICIÓN



En un operativo de alcoholemia de la ANSV en el Peaje Tigre de la autopista Panamericana, un conductor superó la medición posible del alcoholímetro.



⚠️El vehículo y la licencia de conducir fueron retenidos.



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Dio positivo y superó el límite del alcoholímetro

Fuentes de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) informaron que el hecho ocurrió a la altura del peaje Tigre, donde el automovilista, oriundo de la ciudad bonaerense de Carapachay, afirmó que la medición «va a dar bien» cuando el personal le pidió que sople el alcoholímetro.

Sin embargo, el hombre excedió el máximo de medición del aparato y no fue posible conocer la cantidad de gramos de alcohol por litro de sangre con los que se movilizaba en esa zona.

«Le recuerdo que en provincia es tolerancia cero», expresó la agente, a lo que el implicado le respondió: «Sí. No, igual va a dar bien… Va… Va…».

Ante esta situación, los trabajadores de la ANSV le retuvieron la licencia de conducir y el Toyota blanco cuando llevaron a cabo el procedimiento entre el sábado a la noche y la madrugada del domingo en ambos sentidos de circulación.

Como resultado del operativo, se fiscalizaron un total de 3.627 rodados, se sancionó a más de 100 conductores y se detectaron 85 alcoholemias positivas.

«Cada alcoholemia detectada es un posible siniestro vial evitado«, advirtieron desde el organismo nacional.

NA